Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии, обыграв россиянку

Впервые за год Леся выиграла четыре матча подряд

  • 27.10.2021 20:08
  • 1733 просмотра
  • 2 комментария
Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии, обыграв россиянку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) продолжает побеждать в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
 
Во втором круге украинка, которая преодолела квалификацию, обыграла Анастасию Гасанову из России (№146 WTA). 
 
Клуж-Напока. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) – 6:2, 7:5
 
В следующем раунде Цуренко сразится против Ирины Марии Бары из Румынии (№138 WTA) или Ребекки Петерсон из Швеции (№99 WTA). 
 
Ранее в 1/4 финала пробилась Ангелина Калинина.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    olya403
    olya403, 27.10.2021 20:40
    +2
    Не те щоб я якось сильно за Цуріка вболівала після її недавнього вояжу, але рада, що вона таки перемогла цю істеричну матрьошку
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 27.10.2021 20:23
    +2
    молодец, Леська!
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