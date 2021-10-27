Калинина – в четвертьфинале турнира WTA в Румынии

Калинина одержала вторую победу на соревнованиях в Клуж-Напоке

  • 27.10.2021 13:19
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Калинина – в четвертьфинале турнира WTA в Румынии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
В матче второго круга украинка одолела Анну-Лену Фридзам из Германии (№137 WTA).
 
Клуж-Напока. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:2, 6:2
 
В следующем раунде Калинина сразится против Алисон ван Эйтванк или победительницы матча Александра Крунич – Анетт Контавейт.

Источник — Sport.ua

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