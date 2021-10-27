Ястремская в трех сетах одолела Козлову на турнире в Италии

Даяна одержала непростую победу над соотечественницой

  • 27.10.2021 14:31
  • 1322 просмотра
  • 5 комментариев
Ястремская в трех сетах одолела Козлову на турнире в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (№79 WTA) и Катерина Козлова (№132 WTA) разыграли путевку в 1/4 финала на турнире WTA 250 в Курмайёре.
 
В матче второго круга победу удалось добыть более высокорейтинговой спортсменке.
 
Курмайёр. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Катерина Козлова (Украина) – 6:1, 3:6, 7:5
 
Это была первая встреча теннисисток. Даяна впервые в сезоне выиграла трехсетовый матч. Ранее было шесть поражений.  
 
В следующем раунде Ястремская сразится против Лукреции Стефанини (№188 WTA) или Жасмин Паолини (№56 WTA).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    Sashamar, 27.10.2021 15:13
    +2
    vital, 27.10.2021 14:40
    Якщо наступна гра Даяни завтра, то навіть не знаю чи зможе Даяна відновитися. Даяні нарешті вдалося подолати серію поразок у 3-х сетах, але лише завдяки такій "спеціалістці" матчів через максимальну кількість сетів, як вона. Хай хоч так.
    Післязавтра. Завтра тільки її суперниця визначиться.
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    Spectra
    online
    Spectra, 27.10.2021 14:54 (изменен)
    +2
    Жаль за Катю была очень близка к победе, но на ошибалась в конце! Рад что Даяна выиграла наконец-то трехсетовик! Дальше скорее всего Жасмин Паолини, мы все помним этот матч, когда Даяна вела с двумя брейками, не подала 3 раза на сет, после чего сломалось и снялась, но Жасмин сильно прибавила после этого матча, будет уже намного сложнее!
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    vital
    vital, 27.10.2021 14:40
    +2
    Якщо наступна гра Даяни завтра, то навіть не знаю чи зможе Даяна відновитися. Даяні нарешті вдалося подолати серію поразок у 3-х сетах, але лише завдяки такій "спеціалістці" матчів через максимальну кількість сетів, як вона. Хай хоч так.
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    Elis
    Elis, 27.10.2021 15:04
    0
    Kanarejka, 27.10.2021 14:44
    Абсолютно заслужена перемога Даяни, яка була більш зосереджена сьогодні і у мене особисто було відчуття, що їй хочеться виграти більше ніж Каті (до речі, хтось розумніє, навіщо вона фарбується на матчі??? це ж просто смішно)
    Може, просто перманент?
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    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 27.10.2021 14:44
    0
    Абсолютно заслужена перемога Даяни, яка була більш зосереджена сьогодні і у мене особисто було відчуття, що їй хочеться виграти більше ніж Каті (до речі, хтось розумніє, навіщо вона фарбується на матчі??? це ж просто смішно)
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