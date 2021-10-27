Ястремская в трех сетах одолела Козлову на турнире в Италии

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (№79 WTA) и Катерина Козлова (№132 WTA) разыграли путевку в 1/4 финала на турнире WTA 250 в Курмайёре.
В матче второго круга победу удалось добыть более высокорейтинговой спортсменке.
Курмайёр. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Катерина Козлова (Украина) – 6:1, 3:6, 7:5
Это была первая встреча теннисисток. Даяна впервые в сезоне выиграла трехсетовый матч. Ранее было шесть поражений.
В следующем раунде Ястремская сразится против Лукреции Стефанини (№188 WTA) или Жасмин Паолини (№56 WTA).
Источник — Sport.ua
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