Верес
1 : 3
Ворскла
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла обыграла Верес и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

Команда Юрия Максимова забила три гола

  • 27.10.2021 15:53
  • 1166 просмотров
  • 2 комментария
Ворскла обыграла Верес и вышла в четвертьфинал Кубка Украины
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«Ворскла» в матче 1/8 финала Кубка Украины на выезде справилась с «Вересом» со счетом 3:1 благодаря голам Кане, Пешича и Яворского.

Команда Юрия Максимова вышла в четвертьфинал. Ранее до этой стадии добралась «Александрия».

Сегодня свои матчи Кубка проведут «Динамо» и «Шахтер».

Кубок Украины. 1/8 финала

Верес - Ворскла 1:3
Голы: Сергийчук, 90+2 (с пен) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 83

Верес (стартовый состав): Кичак, С.Шестаков, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полялях, Петько, Дахновский, Гегедош, Г.Пасич, Сергийчук

Ворскла (стартовый состав): Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Челядин, Якубу, Пешич, Тилль, Кане, Степанюк, Рангел

Удален: Дахновский, 70

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SanyaPOL
    online
    SanyaPOL, 27.10.2021 16:24
    +1
    Ворсклу з перемогою!!!
    Але центр захисту - це жах, коли б не Різник, то хтозна як би склалося...
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    ~@~
    ~@~, 27.10.2021 16:24
    0
    Молодцы. Подтвердили статус. Только зачем тот привоз - 90+2 (с пен).?
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