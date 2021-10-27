Ворскла обыграла Верес и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

«Ворскла» в матче 1/8 финала Кубка Украины на выезде справилась с «Вересом» со счетом 3:1 благодаря голам Кане, Пешича и Яворского.

Команда Юрия Максимова вышла в четвертьфинал. Ранее до этой стадии добралась «Александрия».

Сегодня свои матчи Кубка проведут «Динамо» и «Шахтер».

Кубок Украины. 1/8 финала

Верес - Ворскла 1:3

Голы: Сергийчук, 90+2 (с пен) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 83

Верес (стартовый состав): Кичак, С.Шестаков, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полялях, Петько, Дахновский, Гегедош, Г.Пасич, Сергийчук

Ворскла (стартовый состав): Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Челядин, Якубу, Пешич, Тилль, Кане, Степанюк, Рангел

Удален: Дахновский, 70