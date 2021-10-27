Ворскла обыграла Верес и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

«Ворскла» в матче 1/8 финала Кубка Украины на выезде справилась с «Вересом» со счетом 3:1 благодаря голам Кане, Пешича и Яворского.
Команда Юрия Максимова вышла в четвертьфинал. Ранее до этой стадии добралась «Александрия».
Сегодня свои матчи Кубка проведут «Динамо» и «Шахтер».
Кубок Украины. 1/8 финала
Верес - Ворскла 1:3
Голы: Сергийчук, 90+2 (с пен) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 83
Верес (стартовый состав): Кичак, С.Шестаков, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полялях, Петько, Дахновский, Гегедош, Г.Пасич, Сергийчук
Ворскла (стартовый состав): Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Челядин, Якубу, Пешич, Тилль, Кане, Степанюк, Рангел
Удален: Дахновский, 70
Источник — Sport.ua
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Але центр захисту - це жах, коли б не Різник, то хтозна як би склалося...
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