Тренер Ворсклы: «Матч дался нам нелегко. Вересу было нечего терять»

Ассистент главного тренера полтавской «Ворсклы» Александр Омельчук поделился мнением о матче 1/8 финала кубка Украины против «Вереса», в котором его команда победила со счетом 3:1.

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов пропускал этот матч из-за дисквалификации.

«Безусловно, команда и тренерский штаб довольны как результатом, так и содержанием игры. Сегодня действительно был кубковый матч, и он дался нам не так легко. До забитого гола Кане «Верес» имел хорошие моменты. Хотел бы отметить Диму Ризныка, сейчас он — действительно половина нашей команды. Он выручил, а после забитого мяча нам стало немного легче. Во втором тайме мы понимали, что хозяева пойдут вперед и постараются развернуть ход матча, им терять нечего. Но нам удалось забить второй мяч, потом у соперника сразу было удаление. Естественно, им было тяжело, а мы доигрывали на кураже. На эту игру у нас приехало 11 человек, еще четырех ребят взяли из команды U-19. Хорошо, что все сложилось в нашу пользу. Будем возвращаться домой в хорошем настроении», — сказал Омельчук.