Капитан Вереса: «За удачное выступление в КУ обещаны хорошие премиальные»

Богдан Когут рассказал, что команда настроена дать бой «Ворскле»

  • 26.10.2021 21:30
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Капитан Вереса: «За удачное выступление в КУ обещаны хорошие премиальные»
© ФК Верес. Богдан Когут

Капитан «Вереса» Богдан Когут поделился ожиданиями от противостояния с «Ворсклой» в 1/8 финала Кубка Украины.
 
«В минувшем сезоне выход в четвертьфинал Кубка Украины прибавил «Вересу» уверенности в своих силах, что помогло в завоевании путевки в элитный дивизион. Конечно, очень хочется снова удачно выступить в кубковом турнире, тем более, что клубным руководством обещаны серьезные премиальные.
 
С «Ворсклой» мы недавно встречались в чемпионате УПЛ и была возможность убедиться, что это боеспособная команда и не случайно находится в лидирующей группе. «Верес» стремится играть в вертикальный футбол, «Ворскла» больше любит повозиться с мячом и поэтому интересно, чей стиль окажется эффективнее.
 
К сожалению, у нас и у «Ворсклы» есть кадровые потери, однако это не должно помешать командам завтра продемонстрировать зрелищный футбол», – сказал Когут.
 
Поединок «Верес» - «Ворскла» состоится 27 октября в 14.00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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