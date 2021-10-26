Капитан Вереса: «За удачное выступление в КУ обещаны хорошие премиальные»

Капитан «Вереса» Богдан Когут поделился ожиданиями от противостояния с «Ворсклой» в 1/8 финала Кубка Украины.



«В минувшем сезоне выход в четвертьфинал Кубка Украины прибавил «Вересу» уверенности в своих силах, что помогло в завоевании путевки в элитный дивизион. Конечно, очень хочется снова удачно выступить в кубковом турнире, тем более, что клубным руководством обещаны серьезные премиальные.



С «Ворсклой» мы недавно встречались в чемпионате УПЛ и была возможность убедиться, что это боеспособная команда и не случайно находится в лидирующей группе. «Верес» стремится играть в вертикальный футбол, «Ворскла» больше любит повозиться с мячом и поэтому интересно, чей стиль окажется эффективнее.



К сожалению, у нас и у «Ворсклы» есть кадровые потери, однако это не должно помешать командам завтра продемонстрировать зрелищный футбол», – сказал Когут.



Поединок «Верес» - «Ворскла» состоится 27 октября в 14.00.