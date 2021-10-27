Верес - Ворскла - 1:3. Полтава в 1/4 финала Кубка Украины. Обзор матча

В матче 1/8 финала Кубка Украины «Ворскла» на выезде обыграла «Верес» со счетом 3:1 и вышла в следующий раунд.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Сергийчук (Верес).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Яворский (Ворскла).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Пешич (Ворскла).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
Источник — Sport.ua
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