Стало известно, сколько времени пропустит Педриньо из-за травмы

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби после игры 1/8 финала Кубка Украины против «Черноморца» (3:0) рассказал о кадровой потере накануне матча УПЛ с «Десной» и поединка ЛЧ с «Реалом»:
«Алан Патрик и Степаненко в строю, хотя и не поехали в Одессу. Также рассчитываем на Матвиенко, Марлона и Бондаря.
А вот Педриньо выбыл на 3 недели из-за травмы. Мне очень жаль. Игрок «Ворсклы» даже не получил желтую карточку за фол, из-за которого Педриньо пропустит 3 недели».
Напомним, бразильский хавбек Педриньо получил повреждение в предыдущем матче чемпионата Украины с «Ворсклой» (2:0).
Источник — Футбол 1/2/3
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