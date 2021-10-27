Стало известно, сколько времени пропустит Педриньо из-за травмы

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби после игры 1/8 финала Кубка Украины против «Черноморца» (3:0) рассказал о кадровой потере накануне матча УПЛ с «Десной» и поединка ЛЧ с «Реалом»:

«Алан Патрик и Степаненко в строю, хотя и не поехали в Одессу. Также рассчитываем на Матвиенко, Марлона и Бондаря.

А вот Педриньо выбыл на 3 недели из-за травмы. Мне очень жаль. Игрок «Ворсклы» даже не получил желтую карточку за фол, из-за которого Педриньо пропустит 3 недели».

Напомним, бразильский хавбек Педриньо получил повреждение в предыдущем матче чемпионата Украины с «Ворсклой» (2:0).