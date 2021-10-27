Стало известно, сколько времени пропустит Педриньо из-за травмы

По словам Де Дзерби, бразильский хавбек «Шахтера» выбыл из игры на 3 недели

  • 27.10.2021 22:41
  • 1528 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, сколько времени пропустит Педриньо из-за травмы
© ФК Шахтер Донецк. Педриньо

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби после игры 1/8 финала Кубка Украины против «Черноморца» (3:0) рассказал о кадровой потере накануне матча УПЛ с «Десной» и поединка ЛЧ с «Реалом»:

«Алан Патрик и Степаненко в строю, хотя и не поехали в Одессу. Также рассчитываем на Матвиенко, Марлона и Бондаря.

А вот Педриньо выбыл на 3 недели из-за травмы. Мне очень жаль. Игрок «Ворсклы» даже не получил желтую карточку за фол, из-за которого Педриньо пропустит 3 недели».

Напомним,  бразильский хавбек Педриньо получил повреждение в предыдущем матче чемпионата Украины с «Ворсклой» (2:0).

Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
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    umnuy2
    umnuy2, 27.10.2021 22:51
    +2
    травматичен
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 27.10.2021 22:54
    +1
    В чемпионате заменят, как практика показала. А вот в ЛЧ не будет хватать
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