Динамо обыграло Днепр-1, Ливерпуль уничтожил МЮ, Реал выиграл Эль Класико

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 24 октября.

1. Замены Луческу и шедевр Цыганкова. Динамо разобралось с Днепром-1. Киевляне одержали победу на НСК «Олимпийский».

2. Анчелотти впервые победил на Камп Ноу. Реал выиграл Эль Класико. «Барселона» не сумела дома улучшить свое турнирное положение.

3. Разгром красных дьяволов. Ливерпуль забил 5 мячей в ворота МЮ. Хет-трик в матче АПЛ оформил Мохамед Салах.

4. ВИДЕО. Милевский попрощался с киевскими фанами под песню «Виват, король!» Очень эмоциональный момент для Артема.

5. И снова Аллахьяр принес победу. Заря в Запорожье справилась с Колосом. Луганский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

6. Континентальный кубок. Сокол забросил 9 шайб, но покидает турнир. Три команды набрали по 6 очков.

7. Ферстаппен сдержал Хэмилтона и выиграл в США, Ред Булл переиграл Мерседес. Ферстаппен увеличил отрыв в общем зачете.

8. ВИДЕО. Малиновский забил второй гол в сезоне. Украинский хавбек отличился в воротах «Удинезе».

9. Украина победила Финляндию и вышла в финальный этап Евро-2022. Дублем в составе украинок отметилась Шульга, по голу забили Сидоренко и Сагайдачная.

10. Без апсетов. Шакур Стивенсон – новый чемпион. Лев Кравцив – о, возможно, последнем поединке Джемела Херринга.