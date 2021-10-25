Динамо обыграло Днепр-1, Ливерпуль уничтожил МЮ, Реал выиграл Эль Класико

Главные новости за 24 октября на Sport.ua

  • 25.10.2021 06:02
  • 228 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо обыграло Днепр-1, Ливерпуль уничтожил МЮ, Реал выиграл Эль Класико
© ФК Динамо Киев

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 24 октября.

1. Замены Луческу и шедевр Цыганкова. Динамо разобралось с Днепром-1. Киевляне одержали победу на НСК «Олимпийский».

2. Анчелотти впервые победил на Камп Ноу. Реал выиграл Эль Класико. «Барселона» не сумела дома улучшить свое турнирное положение.

3. Разгром красных дьяволов. Ливерпуль забил 5 мячей в ворота МЮ. Хет-трик в матче АПЛ оформил Мохамед Салах.

4. ВИДЕО. Милевский попрощался с киевскими фанами под песню «Виват, король!» Очень эмоциональный момент для Артема.

5. И снова Аллахьяр принес победу. Заря в Запорожье справилась с Колосом. Луганский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

6. Континентальный кубок. Сокол забросил 9 шайб, но покидает турнир. Три команды набрали по 6 очков.

7. Ферстаппен сдержал Хэмилтона и выиграл в США, Ред Булл переиграл Мерседес. Ферстаппен увеличил отрыв в общем зачете.

8. ВИДЕО. Малиновский забил второй гол в сезоне. Украинский хавбек отличился в воротах «Удинезе».

9. Украина победила Финляндию и вышла в финальный этап Евро-2022. Дублем в составе украинок отметилась Шульга, по голу забили Сидоренко и Сагайдачная.

10. Без апсетов. Шакур Стивенсон – новый чемпион. Лев Кравцив – о, возможно, последнем поединке Джемела Херринга.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности