И снова Аллахяр принес победу. Заря в Запорожье справилась с Колосом

К очередному поединку национального чемпионата луганчане подошли в приподнятом настроении, ведь в середине недели они одержали еврокубковую победу над софийским ЦСКА. В Премьер-лиге у «черно-белых» дела складываются неплохо, но в прошлом туре команда Виктора Скрипника потерпела унизительное поражение в противостоянии с «Шахтером» (1:6). С «горняками» «Заря» попыталась сыграть в остроатакующий футбол и поплатилась за такую дерзость. В текущем сезоне луганскому клубу результат приносит, в основном, прагматичный футбол, и это также сработало в Болгарии.

Ковалевцы уже длительное время пытаются найти свою игру и пока получается это у них не особо. Не помогла и смена наставника: под руководством Сергея Кузнецова «колоски» чередуют победы и поражения. К тому же, «Колос» является самой незабивной командой нынешнего чемпионата: в десяти встречах ковалевцы забили всего 7 голов.



Фото - ФК Заря

Команды неспешно начали встречу, и до остроты у ворот долгое время дело не доходило. Луганчане немного больше владели мячом, но пытались создавать моменты забросами в направлении Гладкого. Не добавляло эмоций поединку и отсутствие болельщиков, связанное с вхождением Запорожской области в «красную зону». Удар Хомченовского с правого фланга, после которого Фесюн на линии ворот поймал мяч, состоялся на 21-й минуте и стал самым опасным эпизодом после стартового свистка.

И все же, атаки луганчан имели более осмысленный характер (у гостей атакующие действия совсем не клеились). Одна из них стала результативной: прострел Шахаба в борьбе замкнул Аллахяр Сайядманеш, забивший гол во втором подряд матче «Зари». На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом луганчан и минимумо созданных острых ситуаций.



Фото - ФК Заря

Во втором тайме рисунок игры не особо изменился, хоть ситуация с острыми моментами немного улучшилась. Это было продиктовано, прежде всего, тем, что гостям нужно было отыгрываться, и у луганчан появилось пространство для проведения контратак. Сразу после перерыва мог удвоить преимущество «Зари» Гладкий, который неточно пробил после навеса Фаворова. Он же бил в угол из пределов штрафной: на этот раз свою команду выручил Фесюн.

До конца встречи ковалевцы так и не создали у ворот соперников хоть один по-настоящему голевой момент. А хозяева могли забить еще. Тот же Гладкий в конце поединка еще раз не сумел переиграть Фесюна.

«Заря» одержала минимальную победу и в турнирной таблице поднялась на четвертое место. В середине недели сегодняшние соперники проведут кубковые матчи. Луганчане во Львове встретятся с «Рухом», а «Колос» в Харькове сыграет с «Металлистом».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Заря» – «Колос» – 1:0

Аллахяр (39)

Гладкий (28), Хомченовский (34), Шахаб (68) – Чурко (13), Черноморец (24)

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Цвек, Булеца, Лунев (Овусу, 88), Гладкий, Аллахяр, Шахаб (Кристиан, 73).

«Колос»: Фесюн, Ром, Павловец, Новак, Черноморец, Чурко (Ситчинава, 73), Милько, Богданов (Нуриев, 85), Ильин (Велетень, 85), Ренан (Костышин, 58), Лысенко.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА