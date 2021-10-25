12-й тур
Заря
1 : 0
Колос К
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Играли по счету, знали, что к концу матча разбежимся»

Наставник «Зари» доволен победой над «Колосом»

  • 25.10.2021 01:48
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Виктор СКРИПНИК: «Играли по счету, знали, что к концу матча разбежимся»
© shakhtar.com. Виктор Скрипник

«Заря» одержала минимальную победу над «Колосом» (1:0) в матче 12-го тура УПЛ. После матча своими мыслями поделился наставник луганчан Виктор Скрипник.

«Когда играешь интенсивные игры в еврокубках, там мы отбивались, тут надо созидать. Надо правильно войти в игру, ничего не рвать, спокойно играть по счету. А то, что разбежимся в конце, оно было видно, ведь у нас были моменты, которыми мы могли закрыть игру.

Хомченовский в роли опорника? Когда команда играет на ноль, тогда претензий нету. Есть погрешности, но есть и хорошие качества. Мы рады, что он у нас безболезненно переключился на эту позицию. Дальше будем ждать, у нас Егор Назарина и еще несколько человек, которые могут сыграть на этой позиции.

Играем в четверг во Львове, потом в воскресенье играем в Харькове, а затем приезжает ЦСКА. Играем от игры к игре, будем надеяться, что пополнятся ребята, которые болеют или у них травмы. Каждая игра, хочется иметь результат. Сегодня мы его добились, чему рады», - сказал Скрипник.

Источник — ПроФутбол

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