24 октября в 19:30 состоялся матч 12-го тура УПЛ, в котором играли «Заря» и «Колос» (1:0).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Заря – Колос – 1:0. Видео гола Аллахьяра и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Аллахьяр Сайядманеш, 38 мин.
События матча
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
Источник — Sport.ua
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