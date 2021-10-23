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Заря
0 : 0
Колос К
24.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Не без проблем, но с видимым прогрессом

  • 23.10.2021 15:26
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Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

С разными настроениями подходят к поединку соперники, проводящие не лучшие свои сезоны. С другой стороны, команды объединяет желание что-то менять, и попытки улучшения ситуаций в коллективах действительно наблюдаются.

Колос

Неудачно съездил в Днепр в прошлом туре коллектив Сергея Кузнецова. Пропустив два гола еще в первом тайме, после перерыва «Колос» не сумел перестроить игру, даже активно используя замены – итоговые 0:2. «Мы проиграли не в тактических моментах, мы проиграли в борьбе и желании победы. Уже давно у нас что-то не так в коллективе, мы пытаемся это исправить», - прокомментировал поражение исполняющий обязанности главного тренера.

Добавляет сложностей и календарь, ведь воскресный матч у «Колоса» - второй кряду выездной в чемпионате, а на следующей неделе у команды запланирован кубковый визит к амбициозному перволиговому «Металлисту». К счастью, обходится без обилия травм и дисквалификаций, так что можно варьировать кадрами. К тому же, накануне появилась информация, что к тренировкам возвращается голкипер Евгений Волынец. Также есть надежда на скорое возвращение Николая Золотова и Тараса Сакива.

Заря

На контрасте получилась прошлая неделя у луганчан. После визита к «Шахтеру», который деклассировал команду (1:6), «Заря» успешно погостила в Болгарии, наконец-то добыв свою первую в сезоне еврокубковую победу (1:0). При этом, гол Аллахьяра в ворота «ЦСКА» претендует на звание лучшего во всем третьем туре Лиги Конференций. И удар в дальний угол действительно шикарен – пора бы отличаться и в УПЛ, где иранец «молчит» уже больше месяца.

А вот, где точно будет сохраняться буквальное молчание в воскресенье – это трибуны «Славутич-Арены». В связи с «красным» уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19 в Запорожской области клуб принял решение провести матч без болельщиков. Поддержка домашней арены – важный фактор, тем более, непонятно в каком составе предстанет «Заря». Виталий Вернидуб, Егор Назарина, Владислав Кочергин и Владислав Кабаев не играли с «ЦСКА» – кто из основных исполнителей окажется в строю с «Колосом»?

Статистика встреч

Шесть раз встречались соперники, и в четырех поединках победа была за луганчанами. «Колос» выигрывал у «Зари» лишь однажды, но зато было это как раз в последнем противостоянии. В марте команды играли в Ковалевке, и тогда судьбу поединка решил точный удар Владимира Лысенко, который завершил фланговую атаку.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Мацапура, Хомченовский, Снурницын, Имереков, Фаворов, Цвек, Булеца, Громов, Аллахьяр, Шахаб, Гладкий.

«Колос»: Маханьков, Ром, Павловец, Новак, Черноморец, Чурко, Милько, Богданов, Ильин, Костышин, Лысенко.

Прогноз на противостояние

Несмотря на кадровый дефицит, Виктор Скрипник с достоинством вышел из ситуации в еврокубковом матче. Именно опыт главного тренера и квалификация исполнителей станут ключевыми в предстоящем поединке, поэтому нашей ставкой будет победа «Зари».

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24 октября, воскресенье

«Заря» – «Колос»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ЗАРЯ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Прогноз Sport.ua — 2:1

Артем Цыганенко, Sport.ua

(2 голоса)

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