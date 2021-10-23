В воскресенье, 24-го октября, состоится поединок двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и начнется в 19:30.

Подопечные Виктора Скрипника в мид-уик значительно подняли себе настроение, одержав первую еврокубковую победу в сезоне (на выезде «Заря» обыграла софийский ЦСКА). В турнирной таблице национального чемпионата луганчане идут на пятом месте. Встреча прошлого тура завершилась катастрофой для «черно-белых», которые проиграли «Шахтеру» со счетом 1:6. «Колос» находится в нижней части турнирной таблицы, неделю назад ковалевцы уступили «Днепру-1» - 0:2. Соперники ранее провели шесть очных дуэлей. 4 победы одержала «Заря», 1 раз успех праздновали ковалевцы (в прошлом сезоне), а еще 1 встреча завершилась вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» - «Колос».