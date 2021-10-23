Папа Гуйе завершил карьеру, Петракову нужен Гармаш, Украина в Лиге наций

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 октября.

1. Легендарный легионер харьковского Металлиста объявил о завершении карьеры

Папа Гуйе поблагодарил болельщиков за любовь и поддержку

2. Источник: Петраков вызовет в сборную Украины Гармаша

Полузащитник «Динамо» будет вызван на ноябрьские матчи сборной Украины

3A. Благодаря кантонам. Украина в Лиге наций B: УЕФА назвал дату жеребьевки

После технического поражения от Швейцарии Украина сыграет в дивизионе B

3B. Таблица коэффициентов. За счет победы Зари Украина приблизилась к России

Продолжается борьба за топ-10 и прямую путевку в Лигу чемпионов

4A. Театр одного актера. Металлист 1925 разгромил Ингулец

На счету Дмитрия Крыськива две голевые передачи и один результативный удар

4B. После красивых комбинаций. Десна с Александрией по разу забили друг другу

Матч между соседями по турнирной таблице закончился ожидаемой ничьей

5A. Неудачный старт. Сокол проиграл в первом матче Континентального кубка

Киевская команда уступила в три шайбы

5B. Сокол в Континентальном кубке: соперники, воспоминания и чудо Будапешта

Репортаж корреспондента Sport.ua Ивана Вербицкого из Будапешта

6. Впереди – главная битва. Женская сборная Украины разбила Бельгию

Команда Олега Шайтанова одержала вторую победу и возглавила группу

7. Умер бывший футболист Динамо и сборной СССР Сергей Морозов

Специалист скончался на 72-м году жизни

8A. ВИДЕО. Давид против Голиафа. Лопес ударил самого сильного человека планеты

Американский боксер встретился с Хафтором Бьёрнссоном

8B. 18-летний Ковтун выиграл бронзу на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Украинец на ЧМ-2021 в Японии занял 3-е место в индивидуальном многоборье

9. Журналист назвал размер зарплаты Скрипника в Заре

Клуб уже несколько раз пытался продлить контракт на улучшенных условиях

10. Херринг против Стивенсона – отменный бой. Бывший вес Ломы сейчас в огне

Лев Кравцив – про первый титульный шанс американского проспекта Шакура Стивенсона