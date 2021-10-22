После красивых комбинаций. Десна с Александрией по разу забили друг другу

Честно говоря, в матче между командами, которые находятся у еврокубковой зоны, не ожидалось суперкрасивого футбола. Борьба, эмоции, желания, напряжение - это все так, но не более. Этому в немалой степени способствовал тот факт, что главный креативщик «Александрии» - Кирилл Ковалец - надолго вылетел из-за травмы колена.

Именно Кириллу Ковальцу и Сергею Гриню были посвящены футболки со словами поддержки, которые перед выходом на поле одели футболисты гостей. К сожалению, такие случаи серьезных травм часто бывают в футболе, но эта традиция в нашем чемпионате (с фуболками) выглядит красиво. Хотя, конечно, лучше бы поводов их одевать не было.

Игра началась с активности гостей, которые забрали за собой первую десятиминутку. Но первый полуголевой шанс создала «Десна» - Безбородько чуть не попал в дальнюю девятку после навеса Картушова. Этот момент стал причиной перехватить инициативу черниговцам. Теперь они минут пятнадцать простреливали, подавали и били, правда, безуспешно.

А забила ... «Александрия». Гол получился очень качественным - мяч был отобран в центре поля и пошел заброс в штрафную на Калюжного. Тот подрезал чуть дальше, на линию вратарской, где был Третьяков. С ударом в падении в одно касание Литовка не справился - 0:1. Стоит отметить темп атаки, все выглядело очень вовремя и динамично.

Правда, у хозяев тоже оказалось кому хорошо разыгрывать. Менее чем за 10 минут Картушов получил мяч на левом фланге, навесил на одиннадцать метров. Защитники «Александрии» заняли удобные позиции, чтобы увидеть, как Безбородько принимает мяч грудью, ждет, чтобы он отскочил от газона, и расстреливает правый верхний угол ворот. Выглядело не менее эффектно, чем гол «Александрии».

Показалось, что на этом матч закончится. Команды явно решили сделать ставки на контратаки, пропускать никто не хотел до перерыва.

И после перерыва тоже. Были моменты в Кирюханцева, Калюжного, Юрченко, Мирошниченко, но все из разряда «полу».

Тренер «полиграфов» решил что-то изменить, выпустив свежих Устименко и Стецькова. Лучше бы он этого не делал - через несколько минут оба упали в штрафной «Десны» после игрового эпизода. И если Денис сумел продолжить игру, то его партнер покинул поле на носилках ...

А дальше команды вспомнили, что, в принципе, победа - это тоже неплохо. Пошла игра на встречных курсах, но очень вяло, академично и с нехваткой мастерства. Не сумели забить ни Устименко после выхода на свидание с кипером, ни Третьяков метров с десяти, ни Болбат с Будкивским после несколько неуверенной игры Билыка в своей штрафной. Многочисленные стандарты успеха тоже не принесли ни одной из команд.

1:1 - вполне заслуженная ничья. В следующем туре «Александрия» поедет в Львов к «Руху», а «Десну» будет экзаменировать злой после 0:5 вице-чемпион.

Украинская Премьер-лига. 12 тур.

«Десна» – «Александрия» - 1:1.

Безбородько, 35 - Третьяков, 28.

Будкивский, 85, Цымбалюк, 90+1 - Дрышлюк, 16, Цуриков, 33, Калюжный, 42, Устименко, 82.

«Десна»: Литовка - Картушов, Цымбалюк, Селин, Сафронов - Домбровский, Завийский - Болбат, Юрченко (Будкивский, 74), Калитвинцев - Безбородько.

«Александрия»: Билык - Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Цуриков - Дрышлюк (Демченко, 58)- Кирюханцев (Стецьков, 66, Мустафаев, 73), Рыбалка, Калюжный, Третьяков - Спинелли (Устименко, 66).

Арбитр: Андрей Шандор (Львов).

Стадион им. Ю. Гагарина (Чернигов)

ДЕСНА - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА