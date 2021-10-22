Десна – Александрия – 1:1. Ничья в Чернигове. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 22 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черниговская «Десна» и «Александрия».
Украинская Премьер-лига. 12 тур.
«Десна» – «Александрия» - 1:1.
Безбородько, 35 - Третьяков, 28.
Обзор матча
Гол Безбородько
Гол Третьякова
Лучшие моменты первого тайма
Лучшие моменты второго тайма
События матча
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Десна).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
Источник — Sport.ua
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