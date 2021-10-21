Соседи по таблице откроют очередной тур Премьер-лиги, и противостояние претендентов на еврокубковые места выглядит одним из центральных в туре. Тем более, неделей ранее обе команды не досчитались очков, так что имеются дополнительные стимулы для исправления турнирного положения.

Александрия

Неплохо провела матч против «Ворсклы» команда Юрия Гуры, никак не «наиграв» на поражение, но в итоге – домашние 1:2. Упустив свои возможности, «Александрия» позволила полтавчанам реализовать на один шанс больше. Кроме трех очков, хозяева потеряли и своего лидера – Кирилла Ковальца, который после одного из единоборств неудачно приземлился и получил тяжелую травму.

Также стало известно о серьезном повреждении Сергея Грыня, выбывшего на неопределенный срок. Вообще, хватало жестких стыков в этом поединке, что, в итоге, вылилось в дисквалификации Каспарса Дубры и Олега Кожушко, перебравших с карточками.

Десна

Три матча не знает побед черниговская команда, набрав в них лишь одно очко, и это – повторение своей худшей серии в сезоне. С другой стороны, «нули» против «Миная» в прошлом туре нельзя расценивать как такую уж неудачу – в Ужгороде «Десна» вполне могла и проиграть.

Неожиданно не сыграл в прошлом туре один из лидеров команды Андрей Тотовицкий, сдавший положительный тест на коронавирус. О вспышке COVID-19 в коллективе после такого неприятного события речь, к счастью, не шла, поэтому ждем максимально боевой состав и в пятницу.

Статистика встреч

В двух последних сезонах «Десна» финишировала выше «Александрии» в таблице, и в личных встречах черниговская команда также была лучше. Четыре победы в шести матчах (три из них – крупные) при одной ничьей и одном поражении. Разница мячей – 17:7. В общей истории противостояния – небольшой перевес за «Александрией».

Последний поединок датирован апрелем, и тогда «Десна» выиграла дома – 4:1. Дублем отличился Андрей Тотовицкий, участие которого в пятницу под вопросом, по голу забили Максим Имереков и Алексей Гуцуляк, уже на играющие в Чернигове. У гостей забил Кирилл Ковалец, который точно не сыграет в предстоящем поединке.

Комментарий

«Если не попадем в еврокубки – в качестве наказания готов побрить бороду», – такой комментарий Левана Арвеладзе накануне предстоящего поединка опубликовала пресс-служба «Десны». Шутки – шутками, но с «Александрией» будет действительно, как говорят, лобовое противостояние. И Арвеладзе, давненько не отличавшемуся забитыми голами, пора блеснуть результативностью.

Ориентировочные составы:

«Десна»: Литовка, Селин, Картушов, Сафронов, Болбат, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Безбородько, Будковский, Юрченко.

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Калюжный, Цуриков, Рыбалка, Спинелли, Дрышлюк, Кирюханцев, Одарюк, Мельник.

Прогноз на противостояние

После «полтавской битвы» у «Александрии» хватает кадровых проблем, и тренерскому штабу придется решать непростой «ребус». «Десне» в этом плане явно полегче, тем более, все ближе подбирается к званию лидера команды Владлен Юрченко. Учитывая эти факторы, нашей ставкой будет победа хозяев.

22 октября, пятница