В пятницу, 22 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черниговская «Десна» и «Александрия». Игра пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало - в 17:00.

Типичная встреча команд, которые считаются крепкими середняками, постоянно находятся у еврокубковой зоны и время от времени туда попадают. В предыдущем туре черниговская команда сыграла в довольно неплохом матче вничью с «Минаем» (0:0), а могла вообще проиграть. Однако потеря очков не входила в планы подопечных Рябоконя, поэтому они будут стараться исправить ситуацию в текущей игре, обыграв непосредственного конкурента и соседа в турнирной таблице. «Александрия» в предыдущем матче тоже проиграла - три очка в актив записала «Ворскла», победив 2:1 . И эта игра тоже оказалась довольно зрелищной, однако, в отличие от черниговцев, подопечные Гуры потеряли очки, а не приобрели их. Посмотрим, которая команд наберет в свою копилку больше зачетных баллов после поединка в Чернигове.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» - «Александрия».