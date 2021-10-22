Благодаря кантонам. Украина в Лиге наций B: УЕФА назвал дату жеребьевки

После технического поражения от Швейцарии Украина сыграет в дивизионе B

  • 22.10.2021 20:35
  • 8434 просмотра
  • 11 комментариев
Благодаря кантонам. Украина в Лиге наций B: УЕФА назвал дату жеребьевки
© УЕФА

Церемония жеребьевки Лиги наций 2022/23 состоится 16 декабря 2021 года в швейцарском Монтре, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Как и в предыдущем цикле, в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 7 команд. Корзины сформированы по рейтингу сборных по итогам Лиги наций 2020/21.

  • Украина попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику со второй (кроме России), третьей и четвертой.

В дивизионах А, В и С участники будут разделены на 4 группы по 4 команды. Победители групп в дивизионе А сыграют в финальной стадии соревнования (полуфиналы и финал). Страна-хозяйка турнира будет избрана из числа финалистов. Сборные, занявшие последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, занявшие последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плей -офф среди четырех последних команд) перейдут в дивизион D. В дивизионе D команды будут разделены на две группы (4 и 3 сборные).

По предварительной схеме, которую еще предстоит утвердить Исполкому УЕФА, 20 путевок в финальный турнир Евро-2024, куда автоматически попала Германия как хозяин, получат победители и вторые команды 10 отборочных групп. Еще три лицензии будут разыграны в марте 2024 году в двухраундовом плей-офф между 12 лучшими сборными Лиги наций 2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую). Регламент плей-офф будут обнародованы позже.

Лига наций 2022/23

Посев участников Лиги А

  • Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.
  • Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.
  • Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.
  • Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Посев участников Лиги В

  • Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.
  • Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
  • Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
  • Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Посев участников Лиги С

  • Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.
  • Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.
  • Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.
  • Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Посев участников Лиги D

  • Корзина 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта.
  • Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.

Календарь матчей

  • 1-й тур: 2–4 июня 2022
  • 2-й тур: 5–8 июня 2022
  • 3-й тур: 9–11 июня 2022
  • 4-й тур: 12–14 июня 2022
  • 5-й тур: 22–24 сентября 2022
  • 6-й тур: 25–27 сентября 2022
  • Финальный раунд турнира: 14–18 июня 2023

Источник — Украинская ассоциация футбола

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 22.10.2021 20:58
    +7
    Україні треба проігнорувати те жеребкування - не посилати туди жодного свого представника.
    Ссылка
    sema69
    sema69, 22.10.2021 20:54
    +7
    Натуральные КАНТОНЫ.,
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 22.10.2021 21:27
    +1
    Дырявая Швейцария.
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 22.10.2021 21:19
    +1
    Я согласен на
    Украина - Шотландия - Израиль - Армения.
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 22.10.2021 21:08
    +1
    Накуй это говно нужно
    Ссылка
    Ya-Legenda
    online
    Ya-Legenda, 22.10.2021 21:58
    0
    Злий Глобинець, 22.10.2021 20:58
    Україні треба проігнорувати те жеребкування - не посилати туди жодного свого представника.
    Украине, надо молча и гордо сняться с этого турнира !!!
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    Pavel Yakimovich
    Pavel Yakimovich, 22.10.2021 21:30
    0
    какой "кликбейтный" заголовок... а по факту - кантоны выбили жабоедов, мы выбили шведов... у жабоедов выиграть не смогли, откуда такая уверенность, что только благодаря врачу, может нас от позора спасли
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    Andy_P
    Andy_P, 22.10.2021 21:31
    -1
    yan2018, 22.10.2021 21:04
    Плохим организаторам и кантоны мешают.
    Мешают кондомы из кантонов. Суть и так все знают - рассказывать не нужно.
    Ссылка
    tima fialko
    online
    tima fialko, 22.10.2021 21:08 (изменен)
    -1
    Ні вибачень,ні яких преференцій від УЄФА-мовчки викинули країну з елітної групи.Що ж будемо готувати свого лікаря-спеціаліста по навколо футбольному ковіду
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 22.10.2021 21:00
    -3
    Злий Глобинець, 22.10.2021 20:58
    Україні треба проігнорувати те жеребкування - не посилати туди жодного свого представника.
    и нахер этот турнир если в любой момент очередные кантоны появятся
    Ссылка
    yan2018
    online
    yan2018, 22.10.2021 21:04
    -4
    sema69, 22.10.2021 20:54
    Натуральные КАНТОНЫ.,
    Плохим организаторам и кантоны мешают.
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