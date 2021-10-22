Благодаря кантонам. Украина в Лиге наций B: УЕФА назвал дату жеребьевки

Церемония жеребьевки Лиги наций 2022/23 состоится 16 декабря 2021 года в швейцарском Монтре, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Как и в предыдущем цикле, в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 7 команд. Корзины сформированы по рейтингу сборных по итогам Лиги наций 2020/21.

Украина попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику со второй (кроме России), третьей и четвертой.

В дивизионах А, В и С участники будут разделены на 4 группы по 4 команды. Победители групп в дивизионе А сыграют в финальной стадии соревнования (полуфиналы и финал). Страна-хозяйка турнира будет избрана из числа финалистов. Сборные, занявшие последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, занявшие последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плей -офф среди четырех последних команд) перейдут в дивизион D. В дивизионе D команды будут разделены на две группы (4 и 3 сборные).

По предварительной схеме, которую еще предстоит утвердить Исполкому УЕФА, 20 путевок в финальный турнир Евро-2024, куда автоматически попала Германия как хозяин, получат победители и вторые команды 10 отборочных групп. Еще три лицензии будут разыграны в марте 2024 году в двухраундовом плей-офф между 12 лучшими сборными Лиги наций 2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую). Регламент плей-офф будут обнародованы позже.

Лига наций 2022/23

Посев участников Лиги А

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Посев участников Лиги В

Корзина 1: Украина , Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия. Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Посев участников Лиги С

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.

Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Посев участников Лиги D

Корзина 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.

Календарь матчей