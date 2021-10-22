Легендарный легионер харьковского Металлиста объявил о завершении карьеры

Папа Гуйе поблагодарил болельщиков за любовь и поддержку

  • 22.10.2021 17:52
  • 3993 просмотра
  • 2 комментария
Легендарный легионер харьковского Металлиста объявил о завершении карьеры
© ФК Металлист. Папа Гуйе

Легендарный защитник «Металлиста» Папа Гуйе объявил о завершении игровой карьеры.

«Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам «Металлиста», со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце.

Рад, что мне довелось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный.

Также хочу сказать спасибо президенту Александру Ярославскому и вице-президенту Евгению Красникову, которые дали мне шанс выступать в таком прекрасном клубе. Уверен, самые громкие победы «Металлиста» еще впереди!

Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба», – отметил 37-летний сенегалец.

Папа Гуйе сыграл за «Металлист» 280 матчей, в который забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Семь раз с командой завоевывал бронзовые медали чемпионата Украины и одни раз – серебряные.
 

Источник — ФК Металлист

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    vitaha33, 22.10.2021 18:27
    +6
    Хороший футболіст і чудова людина
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    Trollface
    online
    Trollface, 22.10.2021 18:28
    +5
    Папа - Легенда.
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