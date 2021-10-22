Легендарный легионер харьковского Металлиста объявил о завершении карьеры

Легендарный защитник «Металлиста» Папа Гуйе объявил о завершении игровой карьеры.
«Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам «Металлиста», со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце.
Рад, что мне довелось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный.
Также хочу сказать спасибо президенту Александру Ярославскому и вице-президенту Евгению Красникову, которые дали мне шанс выступать в таком прекрасном клубе. Уверен, самые громкие победы «Металлиста» еще впереди!
Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба», – отметил 37-летний сенегалец.
Папа Гуйе сыграл за «Металлист» 280 матчей, в который забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Семь раз с командой завоевывал бронзовые медали чемпионата Украины и одни раз – серебряные.
Источник — ФК Металлист
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