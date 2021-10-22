Умер бывший футболист Динамо и сборной СССР Сергей Морозов

В пятницу, 22 октября, ушел из жизни 71-летний украинский футболист и тренер Сергей Морозов.

«Ужасные новости. Умер Сергей Морозов. Соболезнования родным и близким», — написал директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.

Причина смерти не называется.

На протяжении карьеры игрока Морозов выступал за молодежную команду киевского «Динамо», винницкий «Локомотив», черниговскую «Десну», «Шахтер» из Кадиевки, «Зарю» (в составе которой стал чемпионом СССР в 1972 году), московский ЦСКА и ГСВГ.

Также Морозов сыграл один матч за сборную СССР.

В качестве тренера Морозов работал в московском ЦСКА, ГСВГ, смоленской «Искре», «Динамо-Газовике», «Шоугане», «Шэньяне Дунбэй Люяо», винницкой «Ниве», «Нисе», киевском ЦСКА, «Борисфене», «Прикарпатье», «Ворскле» и черкасском «Днепре».

После завершения тренерской карьеры Морозов работал экспертом на телеканалах «Футбол 1/2/3».