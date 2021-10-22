Таблица коэффициентов. За счет победы Зари Украина приблизилась к России

В мид-уик прошли матчи 3-го тура групповых этапов еврокубков. Sport.ua изучает изменения в таблице коэффициентов УЕФА. Продолжается борьба за место в топ-10, которое позволит выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

В Лиге чемпионов Украина очков не получила. Донецкий «Шахтер» в Киеве проиграл мадридскому «Реалу» (0:5), а столичное «Динамо» не смогло получить положительный результат в Барселоне (0:1).

В Лиге конференций луганская «Заря» выиграла на выезде у ЦСКА София (1:0) и вышла на 3-е место в турнирной таблице. Эта победа принесли в копилку Украины 0.400 балла (2 очка, деленные на 5 стартовавших команд).

Украина остается на 11-й позиции с результатом 31.000 и приблизилась на расстояние двух побед к России (31.682). При этом российские клубы не набрали ни одного очка за текущую евронеделю.

Украина – на 22-й позиции в сезоне (3.400 балла). А лучше всех выступают Нидерланды: 8.000, и все 5 команд в строю.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)