Таблица коэффициентов. За счет победы Зари Украина приблизилась к России

Продолжается борьба за топ-10 и прямую путевку в Лигу чемпионов

  • 22.10.2021 15:00
  • 2612 просмотров
  • 7 комментариев
Таблица коэффициентов. За счет победы Зари Украина приблизилась к России
© ЦСКА София

В мид-уик прошли матчи 3-го тура групповых этапов еврокубков. Sport.ua изучает изменения в таблице коэффициентов УЕФА. Продолжается борьба за место в топ-10, которое позволит выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

В Лиге чемпионов Украина очков не получила. Донецкий «Шахтер» в Киеве проиграл мадридскому «Реалу» (0:5), а столичное «Динамо» не смогло получить положительный результат в Барселоне (0:1).

В Лиге конференций луганская «Заря» выиграла на выезде у ЦСКА София (1:0) и вышла на 3-е место в турнирной таблице. Эта победа принесли в копилку Украины 0.400 балла (2 очка, деленные на 5 стартовавших команд).

Украина остается на 11-й позиции с результатом 31.000 и приблизилась на расстояние двух побед к России (31.682). При этом российские клубы не набрали ни одного очка за текущую евронеделю.

Украина – на 22-й позиции в сезоне (3.400 балла). А лучше всех выступают Нидерланды: 8.000, и все 5 команд в строю.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa
    online
    Barsa, 22.10.2021 15:11 (изменен)
    +4
    Молодцы Заря!У ДК И ШД пока без шансов
    Ссылка
    Умник
    Умник, 22.10.2021 15:21
    +1
    PerezdeCuellar, 22.10.2021 15:19
    Печально, но рашку мы не дожинемо, а
    Бенилюксы и прочая шелуха нас обойдут. Вопрос только когда, осенью или весной?
    Дожмем. Потому что следующий тур у рашки выездной.
    Плюс последние туры в еврокубках отличные я считаю у нас.
    Все в наших ногах.
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 22.10.2021 15:37
    0
    Россия так высоко благодаря старым сезонам. Сейчас там чемпионат очень слабый. Как в Белоруси примерно. Деньги конечно есть украденные у людей, но футбола как такового нет. ТОП 40 чемпионатов и то еле еле если оценивать реальный уровень. Я думаю любой уважающий себя игрок скоро убежит с этого болота. В Молдове хотя бы есть Шериф. А там ровный чемпионат но все уровня нашего Мариуполя, Ингульца. +-
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 15:41
    -1
    скажем спс динамо за чемпионат из 16ти команд, это они зассали с шахтой часто играть.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 15:40
    -1
    у Австрии и Шотландии чемпионаты дешевле нашего, и по стоимости на 1 клуб тоже, но у них лиги состоят из 12ти команд. секрет успеха нормальных лиг, они всегда в тонусе, и не играют много проходных матчей.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 15:26
    -2
    странное желание с днищенским чемпионатом кого-то обгонять в таблице коэффициентов, всё-равно что болеть за паралимпийца в турнире для здоровых. отрицание сильная штука всё-таки.
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    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 22.10.2021 15:19
    -2
    Печально, но рашку мы не дожинемо, а
    Бенилюксы и прочая шелуха нас обойдут. Вопрос только когда, осенью или весной?
    Ссылка
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