12-й тур
Металлист 1925
4 : 0
Ингулец
22.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Театр одного актера. Металлист 1925 разгромил Ингулец

На счету Дмитрия Крыськива харьковчан две голевые передачи и один результативный удар

  • 22.10.2021 21:25
  • 1509 просмотров
  • 7 комментариев
Театр одного актера. Металлист 1925 разгромил Ингулец
© УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Металлист 1925» – «Ингулец» - 4:0

Батюшин, 44, Западня, 63, Марлисон, 66, Крыськив, 83

 Бартулович, 41

«Металлист 1925»: Сидоренко – Западня (Кверквелия, 78), Шершень, Ченбай (И. Коваленко, 86), Фабиньо – Габелок – Протасов, Батюшин (Голодюк, 71), Крыськив, Савин (Ременюк, 71) – Марлисон (Зубков, 78).

«Ингулец»: Гальчук – Мельничук (Полегенько, 6), Ковалев, Салем, Асмелаш – Шарай, Запорожец, Бартулович (Шишка, 68), Козак (Головкин, 68) – Ситало (Плохотнюк, 68), Гопей.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).

Удары (в створ): 9 (5) – 10 (3)
Угловые: 3 – 0
Оффсайды: 3 – 1.

МЕТАЛЛИСТ 1925-ИНГУЛЕЦ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

Александр Снитко, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    cucumber, 22.10.2021 21:31
    +5
    Отличная победа! Не понятно что произошло с Ингульцом! Но очень крутой Маилтон, мог и падать при контакте в штрафной, но он не побоялся идти в обыгрыш один в один, и не хотел падать и зарабатывать пенальти, человек хотел банально забить гол! Просто удивлен и восхищён таким поведением форварда! БРАВО!!!!
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 22.10.2021 21:35
    +3
    Никто не знает - Бартулович счёт угадал?
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
    Mr.Frost, 22.10.2021 21:35 (изменен)
    +3
    Просто свято! Молодці! Криськів супер а Марлісон топ-форвард.
    Ссылка
    ViaBor
    ViaBor, 22.10.2021 21:52
    +2
    Снова металлист и изнасилование
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 22.10.2021 21:30 (изменен)
    +2
    Удары (в створ): 9 (5) – 10 (3)
    Нехилый КПД у 25. Почти как у Будё-Глимт.
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 22.10.2021 21:47
    +1
    Mr.Frost, 22.10.2021 21:35
    Просто свято! Молодці! Криськів супер а Марлісон топ-форвард.
    Крыськив сегодня настоящий топ! Игрок матча однозначно!
    Ссылка
    zzg77
    zzg77, 22.10.2021 21:43
    0
    Грядёт очередная тренерская отставка!!
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