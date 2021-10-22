Театр одного актера. Металлист 1925 разгромил Ингулец

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Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
«Металлист 1925» – «Ингулец» - 4:0
Батюшин, 44, Западня, 63, Марлисон, 66, Крыськив, 83
Бартулович, 41
«Металлист 1925»: Сидоренко – Западня (Кверквелия, 78), Шершень, Ченбай (И. Коваленко, 86), Фабиньо – Габелок – Протасов, Батюшин (Голодюк, 71), Крыськив, Савин (Ременюк, 71) – Марлисон (Зубков, 78).
«Ингулец»: Гальчук – Мельничук (Полегенько, 6), Ковалев, Салем, Асмелаш – Шарай, Запорожец, Бартулович (Шишка, 68), Козак (Головкин, 68) – Ситало (Плохотнюк, 68), Гопей.
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).
Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).
Удары (в створ): 9 (5) – 10 (3)
Угловые: 3 – 0
Оффсайды: 3 – 1.
МЕТАЛЛИСТ 1925-ИНГУЛЕЦ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 13°C
Александр Снитко, Sport.ua
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Нехилый КПД у 25. Почти как у Будё-Глимт.
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