В пятницу 22 октября в Харькове пройдет поединок 12-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором «Металлист 1925» сыграет с «Ингульцом».

«Металлист 1925»

Харьковчане после 7-го тура имели в своем пассиве пять поражений, оказавшись вблизи команд, которые ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. Однако такое соседство им совсем не понравилось и в следующих четырех матчах подопечные Валерия Кривенцова сумели набрать 10 очков. На данный момент «Металлист 1925» занимает 8 место. Теперь ему гораздо ближе к зоне еврокубков, чем к аутсайдерам.

А совсем недавно на прошлой неделе харьковский клуб существенно укрепил свою защиту, подписав 29-летнего центрального защитника национальной сборной Грузии Соломона Кверквелию. Он в свое время успешно выступал за грузинские команды, но наибольшую известность получил, играя в России за «Рубин» и «Локомотив». Причем в составе первых он выигрывал Кубок страны, а вместе с железнодорожниками становился чемпионом и дважды обладателем Кубка. Также в активе Кверквелия есть победа в российском Суперкубке. Посмотрим насколько быстро он сумеет найти общий язык с новыми партнерами.

«Ингулец»

Что касается команды из села Петрово Кировоградской области, то она в нынешнем сезоне уже имеет две безвыигрышные серии, которые насчитывают по четыре матча подряд. Сперва это было на старте чемпионат (3 поражения и 1 ничья), а затем точно такой же результат «Ингулец» показал в период с 7-го по 10-й туры.

В турнирной таблице подопечные Сергея Лавриненко набрали ровно вдвое очков меньше, чем харьковчане. А позади совсем близко «Минай», «Львов» и «Черноморец», которые стараются выбраться со дна повыше. Так что в случае очередной осечки «Ингулец» рискует опуститься еще ниже.

Добавлю, что в предыдущем туре петровские футболисты не смогли провести матч из-за болезни игроков «Руха».

Статистика встреч

В украинской Премьер-Лиге «Металлист 1925» и «Ингулец» еще не встречались. А в первой лиге у предстоящих соперников полный паритет - по одной победе со счетом 1:0 при двух ничьих 1:1.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Западня, Кверквелия, Ткачук, Ермаков, Габелок, Голодюк, Крыськив, Батюшин, Фабиньо, Марлисон



«Ингулец»: Шуст, Полегенько, Салем, Ковалев, Поспелов, Асмелаш, Бартулович, Запорожец, Шарай, Плохотнюк, Ситало.

22 октября, пятница