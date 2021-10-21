В пятницу 22 октября в Харькове пройдет поединок 12-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором «Металлист 1925» сыграет с «Ингульцом».
«Металлист 1925»
Харьковчане после 7-го тура имели в своем пассиве пять поражений, оказавшись вблизи команд, которые ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. Однако такое соседство им совсем не понравилось и в следующих четырех матчах подопечные Валерия Кривенцова сумели набрать 10 очков. На данный момент «Металлист 1925» занимает 8 место. Теперь ему гораздо ближе к зоне еврокубков, чем к аутсайдерам.
А совсем недавно на прошлой неделе харьковский клуб существенно укрепил свою защиту, подписав 29-летнего центрального защитника национальной сборной Грузии Соломона Кверквелию. Он в свое время успешно выступал за грузинские команды, но наибольшую известность получил, играя в России за «Рубин» и «Локомотив». Причем в составе первых он выигрывал Кубок страны, а вместе с железнодорожниками становился чемпионом и дважды обладателем Кубка. Также в активе Кверквелия есть победа в российском Суперкубке. Посмотрим насколько быстро он сумеет найти общий язык с новыми партнерами.
«Ингулец»
Что касается команды из села Петрово Кировоградской области, то она в нынешнем сезоне уже имеет две безвыигрышные серии, которые насчитывают по четыре матча подряд. Сперва это было на старте чемпионат (3 поражения и 1 ничья), а затем точно такой же результат «Ингулец» показал в период с 7-го по 10-й туры.
В турнирной таблице подопечные Сергея Лавриненко набрали ровно вдвое очков меньше, чем харьковчане. А позади совсем близко «Минай», «Львов» и «Черноморец», которые стараются выбраться со дна повыше. Так что в случае очередной осечки «Ингулец» рискует опуститься еще ниже.
Добавлю, что в предыдущем туре петровские футболисты не смогли провести матч из-за болезни игроков «Руха».
Статистика встреч
В украинской Премьер-Лиге «Металлист 1925» и «Ингулец» еще не встречались. А в первой лиге у предстоящих соперников полный паритет - по одной победе со счетом 1:0 при двух ничьих 1:1.
Ориентировочные составы:
«Металлист 1925»: Сидоренко, Западня, Кверквелия, Ткачук, Ермаков, Габелок, Голодюк, Крыськив, Батюшин, Фабиньо, Марлисон
«Ингулец»: Шуст, Полегенько, Салем, Ковалев, Поспелов, Асмелаш, Бартулович, Запорожец, Шарай, Плохотнюк, Ситало.
22 октября, пятница
|«Металлист 1925» – «Ингулец»
|Харьков. Стадион «Металлист». 19:30
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
|МЕТАЛЛИСТ 1925 - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр:
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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