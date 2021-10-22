КРИВЕНЦОВ: «У нас есть вектор! Радует, что реализовали свои моменты»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от победы над «Ингульцом» (4:0) в матче 12-го тура, первой в истории клуба с крупным счетом в УПЛ.

– Первая победа в УПЛ с крупным счетом. Вы довольны игрой команды?

– Сегодня – да. Потому что была хорошая организация в течение всей игры и радовало то, что мы реализовали свои голевые моменты. Но в первом тайме у Ингульца был стопроцентный момент, забей Ситало головой – неизвестно как бы игра закончилась. Но в целом – игрой команды я доволен.

– После предыдущих матчей вы говорили, что никогда не говорите игрокам отдавать передачи назад. Сегодня наконец после 2:0 и 3:0 ребята бежали вперед. Это ваши установки сработали?

– Они сами принимают решения на футбольном поле. У нас есть вектор, есть требования, есть наигранные ситуации, но сама игра подсказывает футболистам, как действовать. Есть возможность идти в атаку – они идут, нет – ждут тогда своих возможностей.

Сегодня я хочу похвалить всю команду, всех игроков. И тех, которые вышли в стартовом составе, и тех, которые вышли на замену. Я не разделяю – основные игроки или запасные. Для меня все наши футболисты одинаковы, и мы работаем для того, чтобы каждый из них становился сильнее. Пусть демонстрируют свои качества, но в командной игре.

– Сегодня вышел на замену дебютант – Кверквелия. Насколько он готов?

– Да, сегодня Кверквелия дебютировал, дали ему сыграть чуть меньше 20 минут. Это квалифицированный, сильный защитник, который набирает форму. И сегодня решили дать ему сыграть, чтобы он почувствовал атмосферу домашней арены команду. По возможности будем его подтягивать, чтобы он получал игровое время все больше и больше. Потому что лазарет у нас не становится пустым, увы.

– Впереди игра на Кубок Украины. Какие ожидания? Рассматриваете ли вы чемпионат Украины и Кубок Украины как равнозначные турниры?

– Мы нацеливаем команду, что в каждой игре она должна действовать вот так: всегда на победу. Вы же помните, я сначала говорил, что у меня задача, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол и одерживала победы. Это сделать очень трудно. Мы над этим работаем. Да, возможно, у нас не все получается. Но каждый игрок старается и воспринимает наши идеи с позитивом и пытается действовать именно так, потому что они видят, когда наши игроки действуют правильно, им потом и мяч легче забирать, у них больше возможностей в атакующей фазе игры.

Кубок, конечно, – это отдельный турнир, примеров много, когда команды в разных странах, из любых лиг могут пройти кого угодно. Я считаю, что перед противостоянием с Александрией шансы 50 на 50, но то, что игра будет интересной – это точно.

– Металлист 1925 будет сражаться за Кубок Украины?

– Металлист 1925 – он всегда бьется. Толкается, дерется, как хотите.