22 октября состоялся матч 12-го тура УПЛ, в котором играли «Металлист 1925» и «Ингулец» (4:0).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Металлист 1925 – Ингулец – 4:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Батюшин, 44, Западня, 64, Марлисон, 66, Крыськив, 83.
ГОЛ! 1:0. Батюшин, 44 мин.
ГОЛ! 2:0. Западня, 64 мин.
ГОЛ! 3:0. Марлисон, 66 мин.
ГОЛ! 4:0. Крыськив, 83 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Металлист 1925).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Марлисон (Металлист 1925).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Западня (Металлист 1925).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Батюшин (Металлист 1925).
Источник — Sport.ua
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