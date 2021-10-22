12-й тур
Металлист 1925
4 : 0
Ингулец
22.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Ингулец – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура УПЛ

  • 22.10.2021 21:40
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Металлист 1925 – Ингулец – 4:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист 1925

22 октября состоялся матч 12-го тура УПЛ, в котором играли «Металлист 1925» и «Ингулец» (4:0).

Металлист 1925 – Ингулец – 4:0. Видео голов и обзор матча

Голы: Батюшин, 44, Западня, 64, Марлисон, 66, Крыськив, 83.

ГОЛ! 1:0. Батюшин, 44 мин.

ГОЛ! 2:0. Западня, 64 мин.

ГОЛ! 3:0. Марлисон, 66 мин.

ГОЛ! 4:0. Крыськив, 83 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Металлист 1925).
66' ГОЛ ! Мяч забил Марлисон (Металлист 1925).
63' ГОЛ ! Мяч забил Артур Западня (Металлист 1925).
44' ГОЛ ! Мяч забил Юрий Батюшин (Металлист 1925).

Источник — Sport.ua

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