12-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Ингулец
22.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 21.10.2021 23:19
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Металлист 1925 – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© ФК Ингулец

В пятницу, 22-го октября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Харькове, на поле стадиона ОСК «Металлист», начало в 19:30.

Команда Валерия Кривенцова в предыдущих трех матчах успела оформить победную серию, которой могут позавидовать даже киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». В играх против «Десны», «Миная» и «Мариуполя» новички текущего сезона стабильно добивались своего, однако встреча против коллектива Сергея Лавриненко точно не обещает стать для них легкой прогулкой. «Козаки» отличаются неуступчивостью своего характера, но в последнее время это совершенно не приносит им необходимых результатов. Впрочем, в матче против равного по силе соперника «Ингулец» вполне может прервать собственную неудачную серию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ингулец».

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Александр Снитко, Sport.ua

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