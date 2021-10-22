Журналист назвал размер зарплаты Скрипника в Заре

Клуб уже несколько раз пытался продлить контракт на улучшенных условиях

  • 22.10.2021 15:29
  • 1193 просмотра
  • 5 комментариев
Журналист назвал размер зарплаты Скрипника в Заре
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник зарабатывает в луганском клубе  15 тысяч евро в месяц. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык.
 
Отметим, что трудовое соглашение Скрипника с «Зарей» действует до лета 2022 года, ранее сообщалось, что луганчане сделали наставнику предложение продлить контракт. Финансовые детали неизвестны. 
 
Скрипник работает в «Заре» с лета 2019 года, дважды подряд приводил команду к бронзовым медалям национального первенства. 

Источник — FootballHub

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 22.10.2021 15:33
    +3
    180k в год.
    У Йовичевича 650k в год для сравнения.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 22.10.2021 15:33 (изменен)
    +2
    То есть в год это 180 тыс у.е. И сравните теперь в 2.5 млн у.е. топового товарища Шевченко. Так Скрипник прошел всю тренерскую работу в бременском Вердере от низов до главного тренера. То есть разница условно в 10 раз.
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 22.10.2021 15:42
    0
    Ёкарный Бабай, 22.10.2021 15:33
    180k в год.
    У Йовичевича 650k в год для сравнения.
    Но какие же противоположные результаты, если сравнить Йову и Скрипу
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    xvalenok02
    xvalenok02, 22.10.2021 15:36
    0
    Наверное со свечкой стоял рядом когда скрипник контракт подписывал.
    Иначе откуда у него такая секретная и точная информация?
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    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 22.10.2021 15:41
    -1
    Это официальная, или в конверте?
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