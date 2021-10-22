Журналист назвал размер зарплаты Скрипника в Заре

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник зарабатывает в луганском клубе 15 тысяч евро в месяц. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык.
Отметим, что трудовое соглашение Скрипника с «Зарей» действует до лета 2022 года, ранее сообщалось, что луганчане сделали наставнику предложение продлить контракт. Финансовые детали неизвестны.
Скрипник работает в «Заре» с лета 2019 года, дважды подряд приводил команду к бронзовым медалям национального первенства.
Источник — FootballHub
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У Йовичевича 650k в год для сравнения.
У Йовичевича 650k в год для сравнения.
Иначе откуда у него такая секретная и точная информация?
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