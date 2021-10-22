Журналист назвал размер зарплаты Скрипника в Заре

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник зарабатывает в луганском клубе 15 тысяч евро в месяц. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык.



Отметим, что трудовое соглашение Скрипника с «Зарей» действует до лета 2022 года, ранее сообщалось, что луганчане сделали наставнику предложение продлить контракт. Финансовые детали неизвестны.



Скрипник работает в «Заре» с лета 2019 года, дважды подряд приводил команду к бронзовым медалям национального первенства.