Заря сделала Скрипнику второе предложение продлить контракт

Луганская «Заря», несмотря на неубедительный старт команды в нынешнем сезоне на внутренней арене и в еврокубках, всецело продолжает доверять главному тренеру команды Виктору Скрипнику.

До зимнего антракта руководство луганского клуба планирует достичь финальной точки по новому контракту в переговорах с Виктором Скрипником. Ранее, в июле, «Заря» сделала специалисту предложение продлить контракт. Сейчас клуб вышел на Скрипника с новым, улучшенным предложением, после которого стороны находятся в переговорном процессе.

Добавим, что действующий контракт Скрипника с «Зарей» действует до лета 2022 года. «Заря» под руководством специалиста дважды становилась бронзовым призером чемпионата Украины, а также играла в группе Лиги Европы.

Сейчас луганчане в чемпионате УПЛ после 11 туров занимают пятое место. В Лиге Конференций луганчане занимают четвертое место, проиграв два матча с общим счетом 1:6.

21 октября «Зарю» ждёт выездной еврокубковый матч против болгарского ЦСКА.