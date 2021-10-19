Заря сделала Скрипнику второе предложение продлить контракт

Луганская «Заря», несмотря на неубедительный старт команды в нынешнем сезоне на внутренней арене и в еврокубках, всецело продолжает доверять главному тренеру команды Виктору Скрипнику.
До зимнего антракта руководство луганского клуба планирует достичь финальной точки по новому контракту в переговорах с Виктором Скрипником. Ранее, в июле, «Заря» сделала специалисту предложение продлить контракт. Сейчас клуб вышел на Скрипника с новым, улучшенным предложением, после которого стороны находятся в переговорном процессе.
Добавим, что действующий контракт Скрипника с «Зарей» действует до лета 2022 года. «Заря» под руководством специалиста дважды становилась бронзовым призером чемпионата Украины, а также играла в группе Лиги Европы.
Сейчас луганчане в чемпионате УПЛ после 11 туров занимают пятое место. В Лиге Конференций луганчане занимают четвертое место, проиграв два матча с общим счетом 1:6.
21 октября «Зарю» ждёт выездной еврокубковый матч против болгарского ЦСКА.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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А все хейтеры Скрипника пусть сейчас назовут хотя бы парочку достойных вариантов замены. Я кроме как Григорчука никого вспомнить и не могу. Но с текущим руковоством и обстановкой он хер пойдет в команду, как и любой другой нормальный тренер.
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