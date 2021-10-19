Заря сделала Скрипнику второе предложение продлить контракт

Стороны находятся в переговорном процессе

  • 19.10.2021 13:43
  • 1154 просмотра
  • 7 комментариев
Заря сделала Скрипнику второе предложение продлить контракт
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Луганская «Заря», несмотря на неубедительный старт команды в нынешнем сезоне на внутренней арене и в еврокубках, всецело продолжает доверять главному тренеру команды Виктору Скрипнику.

До зимнего антракта руководство луганского клуба планирует достичь финальной точки по новому контракту в переговорах с Виктором Скрипником. Ранее, в июле, «Заря» сделала специалисту предложение продлить контракт. Сейчас клуб вышел на Скрипника с новым, улучшенным предложением, после которого стороны находятся в переговорном процессе.

Добавим, что действующий контракт Скрипника с «Зарей» действует до лета 2022 года. «Заря» под руководством специалиста дважды становилась бронзовым призером чемпионата Украины, а также играла в группе Лиги Европы.

Сейчас луганчане в чемпионате УПЛ после 11 туров занимают пятое место. В Лиге Конференций луганчане занимают четвертое место, проиграв два матча с общим счетом 1:6.

21 октября «Зарю» ждёт выездной еврокубковый матч против болгарского ЦСКА.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dudigo78
    online
    dudigo78, 19.10.2021 14:37
    +1
    Скоро в дубль переведуть
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    Sergii Novykov
    online
    Sergii Novykov, 19.10.2021 14:24
    +1
    ona_proigraet, 19.10.2021 14:13
    есть ощущение, что Скрипник исчерпал себя с этой командой и ему нужно сменить прописку. Вернидуб был идеальным тренером для Зари, но сейчас, после попадания в лигу чемпионов, вряд ли возможно возвращение
    Вернедеб очень вовремя ушел. Было видно что он тоже выдохся и ему была нужна смена обстановки... И как видим ему пошло на пользу.
    А все хейтеры Скрипника пусть сейчас назовут хотя бы парочку достойных вариантов замены. Я кроме как Григорчука никого вспомнить и не могу. Но с текущим руковоством и обстановкой он хер пойдет в команду, как и любой другой нормальный тренер.
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    Face Control
    Face Control, 19.10.2021 14:31
    0
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    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 19.10.2021 14:13
    0
    есть ощущение, что Скрипник исчерпал себя с этой командой и ему нужно сменить прописку. Вернидуб был идеальным тренером для Зари, но сейчас, после попадания в лигу чемпионов, вряд ли возможно возвращение
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    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 14:02 (изменен)
    0
    непонятно зачем Скрипнику такое счастье, новых игроков не покупают, имеющихся ссылают во вторую команду продлевать контракт.
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    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 19.10.2021 14:24
    -1
    помоему там уже все закисло...пора команду в Луганск отправить
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    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 13:57
    -2
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