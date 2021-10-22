Источник: Петраков вызовет в сборную Украины Гармаша

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков планирует вызвать на ноябрьские матчи национальной команды полузащитника «Динамо» Киев Дениса Гармаша. Накануне у них состоялся разговор, в ходе которого Гармаш выразил готовность помочь сборной.
Гармаш не выступал за сборную Украины более 4 лет - с 17 октября 2017 года, когда «сине-желтые» проиграли 0:2 Хорватии. Суммарно на счету 31-летнего хавбека 2 гола в 30 матчах за национальную команду.
В ноябре сборная Украины проведет товарищеский матч с Болгарией (11 ноября) и решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября).
В нынешнем сезоне на счету Гармаша 5 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Динамо» во всех турнирах. В последнее время 31-летний хавбек часто играет на позиции центрфорварда.
Вчера сообщалось о том, что Петраков также планирует вернуть в сборную Украины Руслана Малиновского.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Хотя сейчас это вроде можно. Ведь вместо украинского языка (мови) у нас пытаются внедрить новояз.
Динама проиграла челси на родном стадионе 0-5.
Это себе даже шахта не позволяла.
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Поговорим?
Зато минусуют с чистой совестью.
Тут все наоборот и всех украиноязычных патриотов устраивает.
Хотя сейчас это вроде можно. Ведь вместо украинского языка (мови) у нас пытаются внедрить новояз.
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