Источник: Петраков вызовет в сборную Украины Гармаша

Полузащитник «Динамо» будет вызван на ноябрьские матчи сборной Украины

  • 22.10.2021 14:23
  • 3184 просмотра
  • 21 комментарий
Источник: Петраков вызовет в сборную Украины Гармаша
© ФК Динамо. Денис Гармаш

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков планирует вызвать на ноябрьские матчи национальной команды полузащитника «Динамо» Киев Дениса Гармаша. Накануне у них состоялся разговор, в ходе которого Гармаш выразил готовность помочь сборной.

Гармаш не выступал за сборную Украины более 4 лет - с 17 октября 2017 года, когда «сине-желтые» проиграли 0:2 Хорватии. Суммарно на счету 31-летнего хавбека 2 гола в 30 матчах за национальную команду.

В ноябре сборная Украины проведет товарищеский матч с Болгарией (11 ноября) и решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября).

В нынешнем сезоне на счету Гармаша 5 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Динамо» во всех турнирах. В последнее время 31-летний хавбек часто играет на позиции центрфорварда.

Вчера сообщалось о том, что Петраков также планирует вернуть в сборную Украины Руслана Малиновского.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 22.10.2021 14:49 (изменен)
    +10
    На замену явно лишним не будет
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    Phantom1993
    Phantom1993, 22.10.2021 14:43
    +10
    Почему бы и нет, лавочники Сиканы и Судаковы вызываются, почему тогда Гармаша нельзя
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    IgorDK
    IgorDK, 22.10.2021 14:40 (изменен)
    +8
    Сергей Щербина, 22.10.2021 14:37
    Я ничего не против Гармаша, можно тогда еще до вызвать Селезньова.
    чего это вдруг, он что забивает или что, за какие такие заслуги "тюленя" вызывать??!
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    sv_2000
    sv_2000, 22.10.2021 14:39
    +7
    Поддерживаю это решение. Гармаш может пригодится.
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    Chystyi_stavok
    online
    Chystyi_stavok, 22.10.2021 14:53
    +2
    Цікаво, чому не викликають у збірну Богдана Милованова із Спортинга Хихон (це зараз один із ледерів Сегунди)? Тим паче він правий захисник, де у нас і так мало гравців на цю позицію. Принаймні можна на товарняк спробувати було б.
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    Fender
    Fender, 22.10.2021 14:52
    +2
    xvalenok02, 22.10.2021 14:42
    И никого не возмущает как информацию пишут на украинском языке. Полностью нарушая правила.
    Хотя сейчас это вроде можно. Ведь вместо украинского языка (мови) у нас пытаются внедрить новояз.
    xvalenok02, 19.10.2021 10:42-9
    Динама проиграла челси на родном стадионе 0-5.
    Это себе даже шахта не позволяла.
    --
    Поговорим?
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 22.10.2021 14:35
    +2
    Не чужой человек для Петракова Гармаш. Говорят, что Гармаш ему купил машину в благодарность за все, что Петраков для него сделал.
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    Andrii_MKh
    Andrii_MKh, 22.10.2021 14:34
    +2
    Ставим на красное
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    IgorDK
    IgorDK, 22.10.2021 14:32
    +2
    вот и отлично! Гармаша давно надо было вызвать в сборную
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    DK1961
    online
    DK1961, 22.10.2021 15:16
    +1
    terhoha, 22.10.2021 15:01
    У збірній деревяних багато. На одного менше,на одного більше.
    Для сборной Гармаш менее деревянный (теперь), чем Малиновский: обрезок не делает, в молоко не бьет, с партнерами мячом делится (в отличие от зазвездившегося мажора).
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    xvalenok02
    xvalenok02, 22.10.2021 15:39
    -1
    Сколько безграмотных. И никто не задал простой вопрос - в чем суть претензий?
    Зато минусуют с чистой совестью.
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    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 22.10.2021 15:14
    -1
    Если удастся забошлять судейку, то Гармаш это то что нужно. Красиво упасть в штрафной лучше его никто не может. Это я заявляю с полной ответственностью, а Серега Рыбалко подтвердит....
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    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 22.10.2021 15:15
    -2
    Calm, 22.10.2021 14:39
    Ну, не безрыбье и рак рыба
    Рак не приедет...
    Ссылка
    Calm
    Calm, 22.10.2021 14:39
    -2
    Ну, не безрыбье и рак рыба
    Ссылка
    Умник
    Умник, 22.10.2021 14:24
    -4
    Все половина журналистов все таки вернётся к прессухе
    Ссылка
    terhoha
    terhoha, 22.10.2021 15:01
    -5
    У збірній деревяних багато. На одного менше,на одного більше.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 22.10.2021 14:53
    -5
    belerilf1, 22.10.2021 14:46
    11 комментариев на русском языке, включая тебя, кому эта мова нужна.
    Нужна. И если журналюги пишут на ней, то пусть грамотно пишут.
    Тут все наоборот и всех украиноязычных патриотов устраивает.
    Ссылка
    Сергей Щербина
    online
    Сергей Щербина, 22.10.2021 14:37
    -6
    Я ничего не против Гармаша, можно тогда еще до вызвать Селезньова.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 22.10.2021 14:40
    -7
    а Буяльского вызовут, или он снова травмируется?
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 22.10.2021 14:42
    -10
    И никого не возмущает как информацию пишут на украинском языке. Полностью нарушая правила.
    Хотя сейчас это вроде можно. Ведь вместо украинского языка (мови) у нас пытаются внедрить новояз.
    Ссылка
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