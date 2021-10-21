Источник: Петраков вызовет Малиновского в сборную Украины

Украинский хавбек «Аталанты» сможет сыграть в ноябрьских матчах национальной команды

  • 21.10.2021 15:57
  • 3261 просмотр
  • 6 комментариев
Источник: Петраков вызовет Малиновского в сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызовет 28-летнего украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского на ноябрьские матчи национальной команды.

11 ноября сборная Украины дома проведет товарищеский поединок с Болгарией. 16 ноября украинцы на выезде сыграют с Боснией и Герцеговиной. Этот матч станет последним для «сине-желтых» в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2022.

Ранее Александр Петраков из-за конфликта не вызвал Малиновского на октябрьские матчи национальной команды, но сейчас тренер решил собрать всех сильнейших футболистов. Соответствующие контакты футболиста и тренера при участии авторитетных посредников уже состоялись. Руслан Малиновский, у которого возникло недопонимание с Александром Петраковым после матча с Францией, дал предварительное согласие приехать в главную команду страны, где у тренера и футболиста состоится встреча тет-а-тет.

В активе Малиновского 43 матча за сборную Украины, где он забил 6 мячей.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 21.10.2021 16:22
    +3
    Половина журналистов не прийдут, нет вопросов больше.
    Ссылка
    jovtengellium
    jovtengellium, 21.10.2021 16:23
    +2
    викличе і що далі? Караваєва теж викликав...
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    dd dent
    dd dent, 21.10.2021 16:26
    0
    Он его просто берег те матчи что не вызывал
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    Trollface
    Trollface, 21.10.2021 16:45
    -2
    Малиновский их не спасет. Пердаков не умеет комплектовать состав и делать правильные замены.
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    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 21.10.2021 16:28
    -4
    Понятно что вызовет! Чтобы потом в случае не выхода на ЧМ() Не было вопросов...мол Петраков виноват что Малина не играл.. потому и проиграли..
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    johndow
    johndow, 21.10.2021 16:07
    -6
    а минус два очка уже не вернуть...
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