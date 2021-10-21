Источник: Петраков вызовет Малиновского в сборную Украины

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызовет 28-летнего украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского на ноябрьские матчи национальной команды.
11 ноября сборная Украины дома проведет товарищеский поединок с Болгарией. 16 ноября украинцы на выезде сыграют с Боснией и Герцеговиной. Этот матч станет последним для «сине-желтых» в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2022.
Ранее Александр Петраков из-за конфликта не вызвал Малиновского на октябрьские матчи национальной команды, но сейчас тренер решил собрать всех сильнейших футболистов. Соответствующие контакты футболиста и тренера при участии авторитетных посредников уже состоялись. Руслан Малиновский, у которого возникло недопонимание с Александром Петраковым после матча с Францией, дал предварительное согласие приехать в главную команду страны, где у тренера и футболиста состоится встреча тет-а-тет.
В активе Малиновского 43 матча за сборную Украины, где он забил 6 мячей.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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