Сенсационное поражение Металлиста, победа Вереса в Одессе, Кочергин в дубле

Главные новости за 18 октября на Sport.ua

  • 19.10.2021 02:10
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Сенсационное поражение Металлиста, победа Вереса в Одессе, Кочергин в дубле
© ФК Металлист

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 18 октября.

1. Ковид в Рухе, Шахтер унизил Зарю, промахи Супряги и Селезнева. Самые интересные события 11-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

2. Выстояли в меньшинстве. Верес минимально обыграл Черноморец в Одессе. Команда Юрия Вирта в шестой раз в сезоне сыграла «на ноль».

3. Турнирная таблица УПЛ. Динамо в лидерах, Ворскла на хвосте у Шахтера. С 15 по 18 октября прошли поединки 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

4. Первое поражение в сезоне! Металлист неожиданно уступил Агробизнесу. Один из аутсайдеров Первой лиги сотворил настоящую сенсацию.

5. Кубок Кремля. Калинина уверенно разобралась с россиянкой Касаткиной. Украинка стартовала с победы в Москве.

6. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Только глупец не волновался бы перед матчем с Реалом». Тренер «Шахтера» - о поединке против «Реала».

7. Заря перевела Кочергина в дублирующий состав. Полузащитник не хочет подписывать новый контракт с клубом.

8. Украина будет несеяной, если выйдет в плей-офф ЧМ. Названа дата жеребьевки. В ФИФА сообщили, что жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе.

9. Кубок Кремля. Цуренко уверенно победила в первом круге. Украинке хватило двух сетов для победы.

10. УХЛ. Непростая победа Сокола, Краматорск поднимается в топ-3. Состоялись два матча регулярного чемпионата УХЛ.

Источник — Sport.ua

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