Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Только глупец не волновался бы перед матчем с Реалом»

Тренер «Шахтера» - о поединке против «Реала»

  • 18.10.2021 20:20
  • 158 просмотров
  • 0 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Только глупец не волновался бы перед матчем с Реалом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Реала» (19 октября):

- Что больше всего вас беспокоит перед завтрашним матчем?
- Когда играешь против «Реала», тебя беспокоит все. Только глупец не волновался бы перед таким матчем. Главное для меня – посмотреть, настолько мы прибавили, стали сильнее. Меня волнует, чтобы моя команда играла смело, с максимальной концентрацией и вниманием.

- Ваша команда старается играть в контроль мяча и диктовать свои условия. Но завтра вам играть с «Реалом», у которого очень сильная полузащита. Будете ли вы завтра играть в атакующем стиле, или более осторожно?
- Зависит от того, с какой стороны посмотреть на это. Против команды, которая любит держать мяч, есть два способа сыграть: или просто обороняться, или попытаться отобрать мяч, потому что держать мяч у себя – это уже оборона. Завтра посмотрим, какой вариант мы выберем.

- Анализировали ли вы прошлогодние матчи с «Реалом»? Консультировались ли с Луишем Каштру? И какой результат будет для вас приемлемым завтра?
- Я не анализировал прошлогодние матчи. Я их видел, но не анализировал. И не говорил с Каштру. В этом нет смысла – каждый год команды меняются, и «Реал», и «Шахтер». Каждую игру мы стараемся выиграть, но поражения – тоже часть футбола.

- Вашу игру ассоциируют с «тики-такой» Пепа Гвардиолы. Вы в этим согласны? И есть ли место таком футболу в наше время?
- Футбол прекрасен потому, что каждый видит его по-разному. Я не хочу копировать какую-то команду. Каждый предлагает тот стиль игры, в который он верит. Команды показывают тот футбол, который от них требуют тренера.

Моя команда играет в тот стиль, который я хочу. У нас техничная команда, которая любит атаковать. Те команды, которые играют в более вертикальный и силовой футбол, играют так потому, что у них игроки с другими характеристиками.

- Можете охарактеризовать Карло Анчелотти и его нынешний «Реал»?
- Анчелотти написал историю итальянского футбола – и как игрок и как тренер. Для нас, итальянских тренеров, Анчелотти – пример для подражания, многие на него ориентируются. Он много лет тренирует великие команды, великих игроков, и побеждает с ними. Поэтому, могу сказать о нем только хорошие вещи.

«Реал» - очень сильная команда, в ней много чемпионов, и они приехали побеждать. Они также будут стараться играть в свой футбол.

- Вы уже встречались с Анчелотти в Серии А. Какие воспоминания у вас от тех матчей? Хотите обыграть его сейчас и завершить то, что начали тогда?
- Анчелотти тренировал «Наполи», это большая команда, ее было трудно обыграть. Это не поединок Де Дзерби – Анчелотти, это матч команд, в каждой из которых много сильных игроков. Мы оба итальянские тренеры, тренируем иностранные команды, но это не наше личное противостояние.

- Кто будет компенсировать отсутствие Траоре? Держите ли вы в уме опцию Дентиньо, у которого хорошая статистика матчей против «Реала?
- Этот вопрос я понял даже без переводчика (смеется). Но сейчас не подходящий момент говорить, кто сыграет. У нас есть Сикан, Фернандо, Дентиньо, Педриньо. Сыграет кто-то из них, могу вам подсказать.

- Каштру смог обыграл «Реал» дважды. Есть ли у вас «пунктик» в голове – обыграть «Реал»?
- В прошлом году «Шахтер» провел очень сильный групповой этап. Но в этом году все по-другому. «Шахтер», «Интер», «Реал» - все изменились. Мне бы хотелось обыграть не только «Реал», но и «Интер» с «Шерифом». Я всегда хочу побеждать.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности