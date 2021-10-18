Украина будет несеяной, если выйдет в плей-офф ЧМ. Названа дата жеребьевки

В ФИФА сообщили, что жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе

  • 18.10.2021 21:00
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Украина будет несеяной, если выйдет в плей-офф ЧМ. Названа дата жеребьевки
© FIFA

Путевки от Европы в финальный турнир ЧМ-2022 по футболу, кроме 10 победителей групп, получат 3 победителя среди 12 команд-участниц стыковых матчей европейской квалификации. В ФИФА сообщили, что жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе (начало церемонии – в 18:00 по киевскому времени).

10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций 2020/21 (среди тех, кто не попадет в топ-2 в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух одноматчевых этапов.

Победителями групп Лиги наций 2020/21 стали (по рейтингу): Франция, Бельгия, Италия, Испания, Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия, Словения, Черногория, Албания, Армения, Гибралтар, Фареры. Сейчас в зоне плей-офф находятся Уэльс и Австрия.

12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шесть, а затем в финальных – трех сильнейших. Они и получат три оставшиеся путевки в Катар. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Согласно регламенту плей-офф европейской квалификации шесть вторых команд отборочных групп с лучшим рейтингом будут сеяными. При этом для рейтинга не будут учитываться их матчи против шестых команд в каждой группе.

  • Уже очевидно, что Украина почти наверняка будет в числе несеяных команд.

Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24–25 марта 2022) и финалов (28–29 марта 2022 года) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получают право провести матч на своем поле.

Пути плей-офф А, В и С формируют полуфиналы 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 соответственно. Победители обоих полуфиналов проходят в финал плей-офф А, В и С. Для каждого финала плей-офф также будет проводится жеребьевка, чтобы определить, какой победитель полуфинала проведет одноматчевое противостояние дома.

Текущий рейтинг вторых мест за два тура до финиша квалификации ЧМ-2022

Определение двух команд-участниц плей-офф ЧМ-2022 из Лиги наций

Источник — Украинская ассоциация футбола

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Шлапак
    online
    Олег Шлапак, 18.10.2021 21:51
    0
    Накидає, якщо дадуть...
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    Kovall
    online
    Kovall, 18.10.2021 21:50
    0
    Топів там не буде, а далі байдуже в кого перемагати
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 18.10.2021 21:46
    0
    Джеко дома накидает.. Какой плей оф?)))
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