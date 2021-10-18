Кубок Кремля. Калинина уверенно разобралась с россиянкой Касаткиной

Украинка стартовала с победы в Москве

  • 18.10.2021 21:59
  • 734 просмотра
  • 4 комментария
Кубок Кремля. Калинина уверенно разобралась с россиянкой Касаткиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде турнира WTA Кубок Кремля в Москве встречалась с хозяйкой соревнований Дарьей Касаткиной. Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.

1-й раунд

Дарья Касаткина (Россия) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 3:6

Во втором раунде Калинина сыграет с победителем матча между еще одной россиянкой, Екатериной Александровой, и пятой сеяной Унс Жабер из Туниса.

Напомним, два года назад Касаткина вылетела с Кубка Кремля от другой украинки, Даяны Ястремской. В прошлом году турнир не проводился.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Даяна,виграй третій сет!!!
    Даяна,виграй третій сет!!!, 18.10.2021 22:14
    +2
    Молодець. Досвідчені гравчині показали молоді як потрібно закривати матчі.
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    Spectra
    Spectra, 18.10.2021 22:18 (изменен)
    +1
    Молодец! Разобралась с кацапкой. Конечно подачи отстой, но какая злость, какие мощные удары, как она гоняла Дашу по углам, та еле еле дышала!
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    Умник
    online
    Умник, 18.10.2021 22:15
    +1
    Я не пойму она зрадниця или нет ?
    Поехала в Мацкву но обыграла россиянку.
    Ерор ерор ))))
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    maxno
    online
    maxno, 18.10.2021 22:13
    +1
    Победа отлично над мордоркой молодец.
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