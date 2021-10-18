Кубок Кремля. Калинина уверенно разобралась с россиянкой Касаткиной

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде турнира WTA Кубок Кремля в Москве встречалась с хозяйкой соревнований Дарьей Касаткиной. Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.

1-й раунд

Дарья Касаткина (Россия) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 3:6

Во втором раунде Калинина сыграет с победителем матча между еще одной россиянкой, Екатериной Александровой, и пятой сеяной Унс Жабер из Туниса.

Напомним, два года назад Касаткина вылетела с Кубка Кремля от другой украинки, Даяны Ястремской. В прошлом году турнир не проводился.