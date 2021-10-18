Турнирная таблица УПЛ. Динамо в лидерах, Ворскла на хвосте у Шахтера

С 15 по 18 октября прошли поединки 11-го тура Украинской Премьер-лиги.
После 11 туров «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка (29 очков против 26). Киевская и донецкая команды синхронно одержали разгромные победы в минувший уик-энд. Третью позицию занимает набравшая ход «Ворскла» (24 балла), выдавшая серию из 4 побед подряд. Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (4 пункта).
Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.
Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.
УПЛ. 11-й тур
- 15.10. Шахтер Донецк – Заря Луганск – 6:1
- 16.10. Мариуполь – Металлист 1925 Харьков – 1:2
- 16.10. Львов – Динамо Киев – 1:4
- 16.10. Днепр-1 – Колос Ковалевка – 2:0
- 17.10. Минай – Десна Чернигов – 0:0
- 17.10. Ингулец Петрово – Рух Львов – матч перенесен
- 17.10. Александрия – Ворскла Полтава – 1:2
- 18.10. Черноморец Одесса – Верес Ровно – 0:1
Источник — Sport.ua
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