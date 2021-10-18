Кубок Кремля. Цуренко уверенно победила в первом круге

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая успешно преодолела квалификацию, провела матч первого круга на Кубке Кремля.
Цуренко в двух сетах уверенно справилась с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь - 6:1, 6:3.
Следующей соперницей Леси станет победительница пары Елена Рыбакина - Маркета Вондроушова.
Источник — Sport.ua
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