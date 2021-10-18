Кубок Кремля. Цуренко уверенно победила в первом круге

Украинке хватило двух сетов для победы

  • 18.10.2021 18:10
  • 978 просмотров
  • 4 комментария
Кубок Кремля. Цуренко уверенно победила в первом круге
© Twitter. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая успешно преодолела квалификацию, провела матч первого круга на Кубке Кремля.

Цуренко в двух сетах уверенно справилась с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь - 6:1, 6:3.

Следующей соперницей Леси станет победительница пары Елена Рыбакина - Маркета Вондроушова.

Ранее сегодня турнир покинула Даяна Ястремская.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Timur24
    online
    Timur24, 18.10.2021 18:20
    -1
    ~#~, 18.10.2021 18:18
    Играли в Кремле или на Красной площади?
    а може і бункері пуйла))
    Ссылка
    ~#~
    online
    ~#~, 18.10.2021 18:18
    -1
    Играли в Кремле или на Красной площади?
    Ссылка
    Диванний Експерт
    online
    Диванний Експерт, 18.10.2021 18:16
    -1
    Першій же кацапетовтовці програє. Отримає 30 срібряників. Для того і їздить туди.
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    Spectra
    Spectra, 18.10.2021 18:16 (изменен)
    -2
    Ну все Леся свое доиграла заработала деньги может спокойной уезжать Дальше Ангелина, хорошо Даша над ней поиздевается!
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