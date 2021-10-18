Недолго музыка играла. Ястремская покидает Кубок Кремля, проиграв россиянке

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№76 WTA) завершила борьбу на Кубке Кремля.
В первом круге украинка проиграла Анне Калинской из России (№125 WTA).
Кубок Кремля. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 6:7(5), 4:6
Чуть позже сегодня свои матчи сыграют Леся Цуренко и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.