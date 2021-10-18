Недолго музыка играла. Ястремская покидает Кубок Кремля, проиграв россиянке

Даяна досрочно завершила борьбу на турнире в России

  • 18.10.2021 15:03
  • 1029 просмотров
  • 11 комментариев
Недолго музыка играла. Ястремская покидает Кубок Кремля, проиграв россиянке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№76 WTA) завершила борьбу на Кубке Кремля.
 
В первом круге украинка проиграла Анне Калинской из России (№125 WTA).
 
Кубок Кремля. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 6:7(5), 4:6
 
Чуть позже сегодня свои матчи сыграют Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Senior
    online
    Senior, 18.10.2021 15:07
    +9
    Коли плюєш на свою батьківщину і їдеш до ворогів погратися, нічого доброго з цього не виходить. Ставку на свою суперницю хоч зробила? Можно було подвоїтись )
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
    Александр Науменко, 18.10.2021 15:05
    +8
    Перший пішов, чекаємо ще на чотирьох.
    Ссылка
    Disiny7
    online
    Disiny7, 18.10.2021 15:11
    +7
    Да уж, а стоило оно того??? Мало ей срача по поводу Рашки, ещё и повеселила мордор
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 18.10.2021 15:10
    +6
    Це або карма нашим дівчатам за участь, або просте заробляння бабла за участь і злив росіянкам у першому ж колі. Принаймі з останніх 10-ти матчів українок тут за останні кілька років пам'ятаю лише 1 перемогу.
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 18.10.2021 15:14
    +4
    Молодец.
    Ссылка
    Андрій Гусак
    online
    Андрій Гусак, 18.10.2021 15:34
    +1
    oenergo.com, 18.10.2021 15:14
    Это не карма, это платное шоу о том, как русские бьют хохлов.
    как цап?
    Ссылка
    Макс Про
    online
    Макс Про, 18.10.2021 16:05
    0
    А песенку хоть одну спела? Или не успела?)
    Ссылка
    Даяна,виграй третій сет!!!
    online
    Даяна,виграй третій сет!!!, 18.10.2021 15:16
    -1
    Важко, Даяна бути твоїм вболівальником. Вмієш ти зробити апсетіща.((( Знайшла кому програти. Жах! Щось роби з психологією, стільки вже сетів і матчів в цьому сезоні не закрила. Це піпець!(
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 18.10.2021 15:15
    -1
    Первая улетела, а так по матчу как и обычно проиграла сама себе, соперника ещё полностью не восстановилось, у неё сегодня беспокоила все тело! Дальше Цуренко, может пройди, может вылетить, все будет зависит от здоровья!
    Ссылка
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 18.10.2021 15:14
    -1
    vital, 18.10.2021 15:10
    Це або карма нашим дівчатам за участь, або просте заробляння бабла за участь і злив росіянкам у першому ж колі. Принаймі з останніх 10-ти матчів українок тут за останні кілька років пам'ятаю лише 1 перемогу.
    Это не карма, это платное шоу о том, как русские бьют хохлов.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 18.10.2021 15:10
    -4
    Мне кажется, что все знали, чем закончиься ее выступление .Если она многие годы сидела на допинге, то резкое прекращение приема доз, влечет за собой естественный спад в игре из-за невозможности переносить запредельные физические нагрузки. Потому и пошли поражения от игроков второй сотни...Кто сейчас скажет, где Шарапова?
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