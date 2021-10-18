Выстояли в меньшинстве. Верес минимально обыграл Черноморец в Одессе

В одесском матче встречались пятнадцатая и девятая команды чемпионата. Правда, перед началом поединка букмекеры давали на победу каждой команды практически равные коэффициенты. Поэтому в матче можно было ожидать всего - и голевой феерии (этого ожидалось от одессо-киевской молодежи), и полной засухи (чего греха таить, «Верес» сам виноват, что вызывает такие ассоциации после матча предыдущего тура с «Александрией»).

Показалось, что более вероятен первый вариант. Одесская команда забрала мяч под свой контроль, но дорожила им, не заостряя особенно игру. Самым опасным моментом с натяжкой можно считать удар Исаенко головой после подачи слева от Авагимяна - очень неточно.

А «Верес» тем временем забил. Все просто - контратака, Геннадий Пасич вырезал на линию вратарской, Кадири проспал рывок второго Пасича, Евгения, который открыл счет в матче точным ударом.

Через несколько минут Кадири снова оказался в центре внимания. Центральный защитник «Черноморца» как-то странно полуприсел в центре поля и на его вытянутую ногу нечаянно наступил Кучеров. Да, было больно, да, очевидная желтая карточка. Но арбитр решил иначе, показав прямую красную. Достаточно спорный момент.

Подопечные Вирта и так, показалось, собирались сесть в защиту, а удаление только ускорило этот процесс. Команда перестроилась на защитную формацию 4-4-1 и начала отбиваться. А «Черноморец» пошел вперед. Могли забивать Биловар и Путря, но первый не сумел попасть в ворота после штрафного в исполнении Цитаишвили, а второй навешивал, мяч срезался и полетел в створ, однако Когут не спал.

«Верес» огрызался после стандартов (Гончаренко сначала пробил в стенку метров с 17), а затем Панесенко навесил точно на голову тому же Гончаренко, который пробил выше.

Однако эти моменты были ничем на фоне одесских. Исаенко прорвался сквозь двоих, вышел один на один, но не сумел попасть в ближний угол. Опасно издалека били Цитаишвили, Кадири и Смирный - Когут все брал! На перерыв команды ушли при счете 0:1.

После перерыва Юрий Мороз снял с поля Кадири и выпустил Дубко. Замена позволила обеспечить на некоторое время спокойствие у своих ворот, однако и у чужих ничего не удавалось сделать. Бесконечные навесы и прострелы легко читал Когут.

Так продолжалось до 64 минуты. Казалось, что вот она, прекрасная возможность сравнять счет. Полулях сбил Авагимяна на углу своей штрафной, арбитр справедливо указал на одиннадцатиметровую отметку. Пошел бить Илья Путря и сделал это очень неудачно - Богдан Когут легко не только отразил, а зафиксировал мяч в левом от себя углу ворот!

Окрыленный «Верес» даже забил после углового - Мирошник мог записать свою фамилию в протокол. Правда, Сергийчук перед тем блокировал выход кипера, поэтому счет на табло не изменился.

Далее игра осталась такой же - навал от одесситов, игра на вынос от ровенской команды. Могли забивать по очереди Геннадий Пасич и Цитаишвили, но вратари были на высоте. И еще один обмен моментами состоялся - по очереди не забили Кузык и Сергийчук. Когут даже получил желтую карточку за затяжку времени, однако это было не зря - «Верес» выстоял и набрал три очка. Молодцы, что тут скажешь.

В следующем туре обе команды будут играть дома - «Черноморец» будет принимать «Львов», «Верес» - «Мариуполь».

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Черноморец» – «Верес» - 0:1



Е. Пасич, 17



На 66-й минуте Илья Путря («Черноморец») не забил пенальти (вратарь).



Смирный, 33, Путря, 36, Вачиберадзе, 87 – Панасенко, 39, Когут, 90+2



Кучеров, 19 (грубый фол).

«Черноморец»: Кучерук – Вантух, Биловар, Кадири (Дубко, 46), Путря – Авагимян (Кузык, 74), Михайленко, Смирный, Цитаишвили – Исаенко (Вачиберадзе, 82), Ванат (Бугай, 74).

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Полюлях (Махнев, 88), Кучеров – Г. Пасич (Дахновский, 88), Панасенко (Петько, 71), Е. Пасич (Тимофеенко, 82) – М. Шестаков (Сергийчук, 72).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).



Удары (в створ): 15 (8) – 4 (2)

Угловые: 7 – 3

Оффсайды: 2 – 2.

ЧЕРНОМОРЕЦ-ВЕРЕС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C