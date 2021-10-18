11-й тур
Черноморец
0 : 1
Верес
18.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Верес – 0:1 Гол Пасича, удаление, пенальти. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ

  • 18.10.2021 21:46
  • 1033 просмотра
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Черноморец – Верес – 0:1 Гол Пасича, удаление, пенальти. Видео гола и обзор
© ФК Верес. Евгений Пасич

18 октября состоялся матч 11-го тура УПЛ, в котором играли «Черноморец» и «Верес». 

Черноморец – Верес – 0:1. Видео гола Евгения Пасича и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Евгений Пасич, 17 мин.

Удаление. Кучеров (Верес), 20 мин.

Незабитый пенальти, Черноморец, 66 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
20' Михаил Шестаков (Верес) получает красную карточку.
17' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пасич (Верес).

Источник — Sport.ua

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