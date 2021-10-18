Черноморец – Верес – 0:1 Гол Пасича, удаление, пенальти. Видео гола и обзор

18 октября состоялся матч 11-го тура УПЛ, в котором играли «Черноморец» и «Верес».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Черноморец – Верес – 0:1. Видео гола Евгения Пасича и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Евгений Пасич, 17 мин.
Удаление. Кучеров (Верес), 20 мин.
Незабитый пенальти, Черноморец, 66 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|20'
|Михаил Шестаков (Верес) получает красную карточку.
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пасич (Верес).
Источник — Sport.ua
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