Крайне нестабильно складывается сезон для «Вереса»: после трех кряду побед команда перешла в безвыигрышную серию, которая уже также длится три матча. «Черноморец» не выигрывает шесть поединков, взяв в них три ничьи.

Верес

В паузе для сборных «Верес» сыграл спарринг со «Львовом», примечательным событием в котором стало появление Сергея Шестакова. Из-за травмы игрок пропустил больше трех месяцев, хотя и в матче с львовянами Сергей не обошелся без повреждения: в одном из единоборств Шестаков получил рассечение головы, так что клубному врачу пришлось накладывать швы. Сыграли в поединке защитник Даниэль Ками и опорный полузащитник Мануэль Мартич, находящиеся в команде на просмотре.

Дмитрий Клец, у которого диагностировали разрыв крестообразной связки, уже прооперирован – впереди восстановление. Из кадровых новостей отмечаем, что после дисквалификации возвращается в строй Валерий Кучеров. Дозаявил «Верес» Никиту Исадченко, игравшего в прошлом сезоне за молодежные составы «Динамо».

Черноморец

Одесситы, заполняя двухнедельную паузу, «экзаменовали» свою юношескую команду, выиграв – 4:0. Голами отметились Илья Путря и Евгений Смирный, дубль оформил Владислав Ванат. Кстати, Смирный был и автором мяча в последнем матче чемпионата с «Колосом» (1:2) – причем, ворота своей бывшей команды Евгений поразил эффектным ударом пяткой после розыгрыша штрафного.

Страсти, связанные с непринятием части болельщиков «Черноморца» вектора развития клуба, по-прежнему не утихают, но как раз на этом матче «морякам» в этом плане будет чуть спокойнее. Дело в том, что с понедельника Одесская область входит в «Красную зону» по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19, так что проход на стадион будет иметь дополнительные сложности. Впрочем, как раз Евгений Смирный после матча с «Колосом» комментировал ситуацию с болельщиками без лишних эмоций: «Поначалу это как-то задевало. Но мы же не можем им «в голову влезть». Ну, не любят они нас – пусть не любят. Мы же не собираемся перед кем-то прогибаться или еще что-то».

Статистика встреч

Прошлый сезон соперники провели в Первой лиге, обменявшись «сухими» домашними победами. «Верес» со счетом 4:0 выиграл во Львове, «Черноморец» - 1:0 на родной арене. Еще восемь встреч у команд были в элитном дивизионе, и здесь небольшой перевес за одесситами: четыре победы при одной ничьей и разнице мячей 10:9.

Комментарий

Экс-одессит, а ныне игрок «Вереса» Сергей Петько прокомментировал предстоящую встречу: «Да, «Черноморец» - не чужой для меня клуб, но особо принципиальной игра для меня не будет. Прошлое - это уже история. Сейчас «Черноморец» - хорошая молодая команда, которая в последних своих поединках демонстрировала качественную игру. Готовимся к непростому выезду».

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Кучерук, Кадири, Дубко, Вантух, Путря, Михайленко, Исаенко, Смирный, Брагару, Цитаишвили, Ванат.

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Пасич Е., Пасич Г., Шестаков М., Гегедош.

Прогноз на противостояние

Фактор домашнего поля имел определяющее значение во встречах прошлого сезона, поэтому есть большая вероятность того, что «Верес» снова потеряет в Одессе очки. С другой стороны, класс игры и квалификация исполнителей у гостей сейчас предпочтительнее, нежели у «моряков», поэтому спрогнозируем ничью.

17 октября, понедельник