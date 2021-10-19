Юрий ВИРТ: «Богдан Когут – настоящий лидер команды: на поле и в раздевалке»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

«Это был очень тяжелый матч. Пожалуй, наиболее нервный в этом сезоне. Мы неплохо вошли в игру. Забили гол. Удаление испортило немного нам настроение, но отмечу нашу команду. Несмотря на то, что играли вдесятером - мы организованно оборонялись. Проводили быстрые контратаки, могли забить еще. Сегодня мы проявили характер и желание.

В перерыве я просил команду продолжать играть организованно и искать шансы в контратаках. Нам несколько повезло, потому что соперник не реализовал пенальти. Но наш гол тоже не засчитали. Главное - это результат и сегодня я доволен игрой. Команда, действительно, отработала, набегалась. Пожалуй, заслужили два выходных.

Молодцы, что выстояли в меньшинстве против молодой агрессивной команды. Это радует.

Конечно, «Черноморец» имел много моментов. Они играли в большинстве. У нас тоже случались определенные огрехи в обороне. Повторюсь, где-то, возможно, повезло. Но везет сильнейшим. Богдан Когут - молодец. Взял пенальти. Он настоящий лидер команды: на поле и в раздевалке. Сегодня он справился на отлично.

Пока я не видел эпизода с удалением. Лишь после просмотра видеоповтора можно будет дать какую-то оценку», - сказал Вирт.