В понедельник, 18-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 19:30.

Единственной игрой, которая была вынесена на понедельник, оказалась встреча в Одессе, где нестабильный молодой коллектив Юрия Мороза будет принимать потерявших тонус в плане достижения результатов подопечных Юрия Вирта. «Верес» не побеждал в предыдущих трех турах, однако сыграл за это время с достаточно крепкими соперниками вроде «Шахтера», «Днепра-1» и «Александрии». Очевидно, что ровенский коллектив пожелает набрать очки в игре против одного из аутсайдеров, но и «моряки» своей атакующей линией способны создать проблемы коллективу, который прекрасно знает, как именно надо играть в обороне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Верес».