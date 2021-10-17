11-й тур
Черноморец
0 : 0
Верес
18.10.2021 19:30

Черноморец – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 17.10.2021 20:47
  • 144 просмотра
  • 0 комментариев
Черноморец – Верес. Текстовая трансляция матча
© ФК Черноморец Одесса

В понедельник, 18-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 19:30.

Единственной игрой, которая была вынесена на понедельник, оказалась встреча в Одессе, где нестабильный молодой коллектив Юрия Мороза будет принимать потерявших тонус в плане достижения результатов подопечных Юрия Вирта. «Верес» не побеждал в предыдущих трех турах, однако сыграл за это время с достаточно крепкими соперниками вроде «Шахтера», «Днепра-1» и «Александрии». Очевидно, что ровенский коллектив пожелает набрать очки в игре против одного из аутсайдеров, но и «моряки» своей атакующей линией способны создать проблемы коллективу, который прекрасно знает, как именно надо играть в обороне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Верес».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности