Шахтер уничтожил Зарю, сальто Фернандо, УЕФА изменит правило офсайда

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 октября.

1. Полное уничтожение. Шахтер на НСК Олимпийский поиздевался над Зарей

Команда Роберто Де Дзерби не оставила шансов луганчанам, забив шесть голов

2. УЕФА изменит правило офсайда из-за скандального гола Мбаппе в финале ЛН

Предлагаемые поправки будут обсуждаться на заседании IFAB 25 ноября

3. ДЕ ДЗЕРБИ: «Все должны забивать больше голов. Траоре не будет долго»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о победе над «Зарей»

4. СКРИПНИК: «Рвется там, где тонко. Вернидуб и Назарина получили травмы»

Главный тренер «Зари» дал пресс-конференцию после поражения от «Шахтера»

5. ФЕРНАНДО: «Празднование первого гола? Теперь всегда буду так отмечать»

Бразильский форвард Фернандо прокомментировал победу над «Зарей»

6. Лидер повержен. Заря U-19 деклассировала сверстников из Шахтера

Луганчане нанесли сокрушительный разгром донецкому клубу

7. Саленко назвал лучшего украинского футболиста после Шевченко

Как ни странно, но это Артем Милевский

8. Не дожала. Козлова проиграла Бренгл в четвертьфинале турнира ITF в США

Катерина уступила в трех сетах американке, сеяной 3-й в Ранчо-Санта-Фе

9A. Питер ФЬЮРИ: Джошуа не услышал бы финального гонга, если бы пошел на Усика

Дядя Тайсона Фьюри считает, что Энтони не мог просто взять и пойти ва-банк

9B. Красюк назвал условие, необходимое для боя Усик – Фьюри

Многое зависит от Энтони Джошуа

10. Проблемный кудесник. Почему Сульшеру пора посадить Фреда на банку

Кажется, бразильцу стоит дать время на «подумать»