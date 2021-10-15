11-й тур
Шахтер Донецк
6 : 1
Заря
15.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ДЕ ДЗЕРБИ: «Все должны забивать больше голов. Траоре не будет долго»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о победе над «Зарей»

  • 15.10.2021 21:59
  • 382 просмотра
  • 1 комментарий
ДЕ ДЗЕРБИ: «Все должны забивать больше голов. Траоре не будет долго»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о победе над «Зарей» (6:1) в матче 11-го тура УПЛ, вкладе каждого игрока в результаты, об ошибках, о главной цели и вратарской позиции.

– Фернандо восстановился после травмы, вышел и сразу забил два гола. Можно ли сказать, что при отсутствии Траоре, и пока не готов Мораес, именно Фернандо – новый основной центрфорвард «Шахтера»? («Профутбол Digital»)

– Все должны добавить чего-то больше, чтобы мы не слишком соскучились по Траоре, как Фернандо, так и Педриньо, Алан, Марлос, Мудрик, Сикан, Соломон, Судаков… Все должны забивать больше голов, потому что мы знаем, что Траоре у нас не будет долго. И если мы хотим выиграть чемпионат Украины, должны делать больше даже без Траоре.

– Судя по счету, команда провела очень сильный матч. Остались ли вы чем-то недовольны сегодня? И оцените, пожалуйста, игру Сикана. («Киевский футбол»)

– Всегда есть что-то, что не позволяет мне радоваться на сто процентов. Например, в первом тайме мы должны были забить не три, а больше мячей – четыре или пять. Во-вторых, в начале конструкций от обороны мы допустили несколько ошибок, одна из которых привела к голу в наши ворота. Это мне не понравилось. Сикан? Он сегодня забил красивый гол. И у него всегда правильный подход. Все вместе мы должны прогрессировать: и я, и Сикан, независимо от того, играет он 1 минуту или 90. Он знает, чего я требую от него, так что можем дальше смотреть на это позитивно.

– Лигу чемпионов вы начали с поражения и ничьей. Можно ли сказать, что психологический настрой на матч с «Реалом» станет одним из самых важных факторов? («Футбольный формат»)

– Только завтра мы начнем думать о «Реале». Победы всегда помогают жить легче и готовиться к следующим матчам. Играть в Лиге чемпионов всегда интересно. Мы хотим постоянно выступать хорошо. Конечно, мы стараемся делать все, чтобы в Лиге чемпионов квалифицироваться, но я считаю, что первая цель «Шахтера» на этот сезон – выиграть чемпионат Украины. Мы не должны забывать, что прошлый сезон «Шахтер» закончил на втором месте. Добиться цели, о которой я сказал, нелегко, потому что «Динамо» – сильная команда, с тренером, которого я считаю маэстро, который выиграл больше всех.

– Виктор Скрипник только что напомнил, насколько «Заря» сложный соперник для «Шахтера». Перед этой встречей «Шахтер» не смог выиграть четыре раза подряд. Смотрели ли вы те матчи? И на чем делали акцент? («Газета по-украински»)

– Знаю, что «Шахтер» не побеждал «Зарю» в предыдущих четырех играх, но, честно скажу, не смотрел их. А готовились мы наилучшим образом, и наши футболисты провели грандиозный матч. Но он уже закончился. Мы уже должны думать и о «Ворскле», с которой встретимся через неделю, в субботу в Полтаве.

– Возвращение Трубина означает, что он будет основным вратарем в следующих матчах? (Zorya Londonsk)

 – И Трубин, и Пятов – очень сильные вратари. Пятов – это история «Шахтера» и Украины. Он всегда играл очень хорошо, и с нами 10 матчей провел очень хорошо. Мы должны быть благодарны, потому что он сделал ключевые сейвы в Лиге чемпионов. Вратарей в особенности нельзя менять каждый матч. Поэтому я принял решение, чтобы Трубин был в стартовом составе. Но мне нравится всегда говорить с футболистами прямо, лицом к лицу. До этого решения я общался с Пятовым. Андрей будет играть еще – это не зависит от того, как себя чувствует Трубин. Но сейчас я решил, что будет играть Трубин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
80' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
71' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
63' ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
36' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
28' ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
12' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    почти не виден
    online
    почти не виден, 15.10.2021 22:33
    0
    Но когда то можно и притормозить. У нас не Соломоновы острова.
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