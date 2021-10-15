11-й тур
Шахтер Донецк
6 : 1
Заря
15.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Полное уничтожение. Шахтер на НСК Олимпийский поиздевался над Зарей

Команда Роберто Де Дзерби не оставила шансов луганчанам, забив шесть голов

  • 15.10.2021 18:53
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  • 79 комментариев
Полное уничтожение. Шахтер на НСК Олимпийский поиздевался над Зарей
© ФК Шахтер Донецк

После некоторой паузы, связанной с играми национальной сборной, возобновились матчи чемпионата страны среди команд Премьер-Лиги. И сразу же болельщики стали свидетелями центрального поединка 11-го тура, в котором серебряный призер прошедшего сезона встречался с обладателями бронзовых наград луганской «Зарей».

Обе команды и сейчас ведут борьбу за лидирующие позиции в турнирной таблице. Горняки перед этой игрой на три очка отставали от киевского «Динамо», а подопечные Виктора Скрипника, в свою очередь, находились на расстоянии трех баллов от «Шахтера».

Уже в самом начале встречи соперники провели по острой атаке, но в обоих случаях судьи на линиях фиксировали офсайд. Тем самым они сразу же дали понять, что собираются играть в атакующий футбол. А на 4-й минуте в матче возник первый по-настоящему опасный момент. Сперва Мацапура справился с выходом один на один Фернандо, и буквально тут же Марлос бил по оставленным голкипером воротам, однако там оказался Снурницын.

И все же хозяевам поля удалось довольно быстро открыть счет, а голевую атаку начал Трубин. На 11-й минуте он выбил мяч со своей половины поля ближе к штрафной площади «Зари», где в борьбу вступили Фернандо и Казаков. От головы защитника луганчан круглый отскочил к бразильскому нападающему и тот хладнокровно переиграл Мацапуру.

Гости могли отыграться на 23-й минуте, когда получили право на перспективный штрафной удар вблизи ворот «Шахтера». Бил Булеца, но мяч полетел выше перекладины. Буквально через две минуты еще одну неплохую возможность отличиться упустил Шахаб, который из центра штрафной площади направил мяч мимо штанги.

А затем снова забил «Шахтер». На 28-й минуте Марлос на правом фланге сделал передачу на ход Додо, а тот от лицевой линии сделал прострел к воротам. К мячу устремились несколько футболистов, но самым удачливым оказался Педриньо, который забивал уже практически с полуметра. Кстати этот эпизод тщательно изучали арбитры VAR, однако ничего криминального не обнаружили и гол был засчитан.

И далее до самого перерыва игра проходила с преимуществом горняков. На 36-й минуте Фернандо оформил дубль, забив похожий гол, только теперь с передачи Маркоса Антонио. Через две минуты свой второй мяч мог отправлять в ворота соперников Педриньо, но, выбежав один на один, не сумел переиграть Мацапуру.

«Шахтер» так разыгрался, что на исходе тайма Фернандо еще и заработал пенальти. Арбитр матча Игорь Пасхал без колебаний указал на точку, но здесь снова вмешался VAR. Оказывается, что до нарушения правил у бразильца был минимальный офсайд. Пенальти был отменен, а команды отправились в раздевалку при счете 3:0 в пользу донецкого клуба.

Исход матча был практически предрешен. Поэтому после перерыва Роберто Де Дзерби провел сразу две замены, выпустив на поле вместо Марлона и Фернандо свежих Исмаили и Мудрика. «Шахтер» же продолжал играть в свое удовольствие. Его атаки следовали одна за другой и на 55-й минуте вновь в центре внимания оказался Педриньо. После передачи справа от Додо он в касание пробил по воротам и попал в перекладину. Еще раз верхняя планка каркаса ворот выручила вратаря «Зари» через пять минут, когда уже удар слева нанес Мудрик. Мяч отскочил  к Додо, но тот пробил чуть выше ворот.    

У гостей было совсем немного шансов поразить ворота Трубина, но помог им забить сам «Шахтер». На 63-й минуте грубо ошибся на своей половине поля Бондарь, который буквально подарил мяч Гладкому. Форвард «Зари» этой возможностью воспользовался сполна, четко переиграв голкипера.

Но горняков такой неприятный эпизод вовсе не остановил, а еще больше раззадорил. Они продолжили атаковать и на 71-й минуте Тете с передачи Марлоса головой в четвертый раз заставил соперников начинать с центра поля. Через пять минут он же отличным ударом с линии штрафной снова поразил цель, но гол отменил VAR из-за офсайда, который был у Мудрика. Зато на 80-й минуте у хозяев поля при завершении очередной атаки все было сделано и правильно, и красиво. Тете теперь был в роли ассистента, а Сикан эффектно забил мяч пяткой.

Но и это еще было не все. Уже в компенсированное арбитром время Тете с передачи Исмаили установил окончательный счет на табло - 6:1.

Вот такой удачной получилась репетиция «Шахтера» перед игрой Лиги чемпионов с «Реалом». А у «Зари» осталось больше вопросов, чем ответов. Ведь им в ближайший четверг тоже предстоит провести очень важный матч Лиги конференций с болгарским ЦСКА.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Шахтер» – «Заря» – 6:1

Фернандо (11, 36), Педриньо (28), Тете (71, 91), Сикан (80) – Гладкий (63)

Громов (13), Аллахяр (90)

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко (Витао, 76), Марлон (Исмаили, 46), Бондарь, Додо, Майкон, М.Антонио, Марлос, А.Патрик (Сикан, 76), Педриньо (Тете, 64), Фернандо (Мудрик, 46).

«Заря»: Мацапура, Снурницын, Вернидуб (Имереков, 20), Цвек, Казаков, Назарина (Фаворов, 46), Булеца (Лунев, 84), Громов (Овусу, 72), Гладкий, Аллахяр, Шахаб (Кристиан, 72).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Шпилько
    Андрій Шпилько, 15.10.2021 18:56
    +8
    Браво Шахтер!
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    robot61
    online
    robot61, 15.10.2021 19:03
    +6
    Браво Шахтар!!! Вболіваю за ДИНАМО але це кайф!!! Гра для вболівальників і КУРАЖ!!!
    ПРОФЕСОР МАРЛОС !!! ТЕРМІНОВО ВЕРТАТИ В ЗБІРНУ !!! ДО ПАРИ ШАПАРЕНКУ !!!
    ОБИДВА ЗАТОЧЕНІ НА АТАКУ !!!
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    Болела
    online
    Болела, 15.10.2021 19:03
    +6
    Ця Зоря зламалась, давайте іншу.
    Номінально третя сила в Україні , це печаль а не чемп.
    Марлоса ще б затримати. Його голова багатьох молодих підтягнула б.
    Якось так, в цілому. Потрібно щось думати Скиипнику. І чекаємо Металіст в наступному році. Тому що без конкуренції наші лідери також помирають.
    На сьогоднішній день команди з різних планет, при всій повазі.
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    Алексей Ильин
    online
    Алексей Ильин, 15.10.2021 18:59
    +6
    Face Control, 15.10.2021 18:57
    А где их все фанаты, что-то до матча они были более активными.
    Сранни ещё в метро попрошайничает, скоро будет
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    Face Control
    Face Control, 15.10.2021 19:11
    +5
    maksimisgreat, 15.10.2021 19:10
    Надеюсь Реалу ШД забьет больше))
    Главное вы никакущую Барсу обыграйте.
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    Face Control
    Face Control, 15.10.2021 18:59
    +5
    Алексей Ильин, 15.10.2021 18:59
    Сранни ещё в метро попрошайничает, скоро будет
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    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 15.10.2021 18:57
    +5
    Face Control, 15.10.2021 18:54
    Красивая, уверенная и самое главное заслуженная победа лучшего футбольного клуба Украины и восточной Европы. А вообще счёт 8:1 + должен был быть пенальти.
    Ну давай будем честны))) 8-3 примерно а не 8-1. Привозили себе. Но все равно с победой, удачи с Мадридом!!! А так очень разочаровала Заря. В который раз подтвердив теорию что только ШД ДК и МХ можно выпускать в Европу.
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 15.10.2021 19:18
    +4
    New Zealander, 15.10.2021 19:16
    Это да. Такую Барсу грех не обыграть. Шахтёр дважды обыгрывали Барсу, в том числе и на камп ноу. Но динамовцы вечно ныли что Барса тогда была не в форме. Так вот сейчас Барса тоже не в форме и посмотрим как Динамо её обыграет
    Так и в прошлом году она была никакая.. обыграли уже? языком они обыграть могут всех, а по делу - никого.
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 15.10.2021 19:10
    +4
    Face Control, 15.10.2021 19:07
    Вы готовы обыгрывать никакущую Барсу? Ты готова?
    Ртом они готовы это делать
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    Face Control
    Face Control, 15.10.2021 19:07
    +4
    Funny___Cat, 15.10.2021 19:05
    Ну тут молодцы, конечно, в одну калитку
    Хотя Заря сама сделала предпосылку к такому
    Скрипник же не первый день в УПЛ, чтобы играть с ШД на встречных курсах
    П.С. А обитатели желтого дома даже после такой победы грезят о Динамо
    Вы готовы обыгрывать никакущую Барсу? Ты готова?
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 15.10.2021 19:20
    +3
    це вам за малолєток, клоуни екс-мужики
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    KARABAS55
    online
    KARABAS55, 15.10.2021 19:15
    +3
    Мне очень сегодня понравился ФЕРНАНДО. Парень сидел на скамейке, выходил только на замены, и тут появился шанс раскрыться и показать себя. С его сумасшедшей скоростью, он может стать ТОП форвардом, главное играть и набираться опыта,и всё будет!
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 15.10.2021 19:14
    +3
    robot61, 15.10.2021 19:03
    Браво Шахтар!!! Вболіваю за ДИНАМО але це кайф!!! Гра для вболівальників і КУРАЖ!!!
    ПРОФЕСОР МАРЛОС !!! ТЕРМІНОВО ВЕРТАТИ В ЗБІРНУ !!! ДО ПАРИ ШАПАРЕНКУ !!!
    ОБИДВА ЗАТОЧЕНІ НА АТАКУ !!!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.10.2021 19:06
    +3
    Mr.Budd, 15.10.2021 19:04
    Дружище, ты бы если потрудился мои комментарии где-то почитать, то увидел бы, что мне больше симпатичен Шахтёр, только от твоего вечного "лучший клуб восточной Европы" нудит. В твоём сознании люди делятся только на автобусников и кротов?
    Слыш, а я здесь каким боком, если Шахтёр правда ЛУЧШИЙ футбольный клуб восточной Европы по официальным данным УЕФА и его рейтингу?
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 19:03
    +3
    Mr.Budd, 15.10.2021 19:01
    Лучший клуб восточной Европы-Шериф
    чем докажешь
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.10.2021 18:58
    +3
    OnlyKharkov, 15.10.2021 18:57
    Ну давай будем честны))) 8-3 примерно а не 8-1. Привозили себе. Но все равно с победой, удачи с Мадридом!!! А так очень разочаровала Заря. В который раз подтвердив теорию что только ШД ДК и МХ можно выпускать в Европу.
    В том-то и дело, что Шахтёр снова сам себе привозит)
    Ссылка
    Volk
    Volk, 15.10.2021 18:55
    +3
    Не плохо, весьма не плохо
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.10.2021 18:55
    +3
    Ну и Фернандо просто невероятен, очень радует с каждым матчем.
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    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 15.10.2021 19:30
    +2
    Face Control, 15.10.2021 19:11
    Главное вы никакущую Барсу обыграйте.
    Если выйдут на поле в шубах, тогда появится шанс удивить и ошарашить никакущих игроков Барсы
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 19:27
    +2
    Вячеслав Круссер, 15.10.2021 19:25
    кому интересен такой чемпионат?
    этот чемпионат портит дыра, а не Зари или Шахтёр, они то играли честно и победил сильнейший.
    Ссылка
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