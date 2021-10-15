Полное уничтожение. Шахтер на НСК Олимпийский поиздевался над Зарей

После некоторой паузы, связанной с играми национальной сборной, возобновились матчи чемпионата страны среди команд Премьер-Лиги. И сразу же болельщики стали свидетелями центрального поединка 11-го тура, в котором серебряный призер прошедшего сезона встречался с обладателями бронзовых наград луганской «Зарей».

Обе команды и сейчас ведут борьбу за лидирующие позиции в турнирной таблице. Горняки перед этой игрой на три очка отставали от киевского «Динамо», а подопечные Виктора Скрипника, в свою очередь, находились на расстоянии трех баллов от «Шахтера».

Уже в самом начале встречи соперники провели по острой атаке, но в обоих случаях судьи на линиях фиксировали офсайд. Тем самым они сразу же дали понять, что собираются играть в атакующий футбол. А на 4-й минуте в матче возник первый по-настоящему опасный момент. Сперва Мацапура справился с выходом один на один Фернандо, и буквально тут же Марлос бил по оставленным голкипером воротам, однако там оказался Снурницын.

И все же хозяевам поля удалось довольно быстро открыть счет, а голевую атаку начал Трубин. На 11-й минуте он выбил мяч со своей половины поля ближе к штрафной площади «Зари», где в борьбу вступили Фернандо и Казаков. От головы защитника луганчан круглый отскочил к бразильскому нападающему и тот хладнокровно переиграл Мацапуру.

Гости могли отыграться на 23-й минуте, когда получили право на перспективный штрафной удар вблизи ворот «Шахтера». Бил Булеца, но мяч полетел выше перекладины. Буквально через две минуты еще одну неплохую возможность отличиться упустил Шахаб, который из центра штрафной площади направил мяч мимо штанги.

А затем снова забил «Шахтер». На 28-й минуте Марлос на правом фланге сделал передачу на ход Додо, а тот от лицевой линии сделал прострел к воротам. К мячу устремились несколько футболистов, но самым удачливым оказался Педриньо, который забивал уже практически с полуметра. Кстати этот эпизод тщательно изучали арбитры VAR, однако ничего криминального не обнаружили и гол был засчитан.

И далее до самого перерыва игра проходила с преимуществом горняков. На 36-й минуте Фернандо оформил дубль, забив похожий гол, только теперь с передачи Маркоса Антонио. Через две минуты свой второй мяч мог отправлять в ворота соперников Педриньо, но, выбежав один на один, не сумел переиграть Мацапуру.

«Шахтер» так разыгрался, что на исходе тайма Фернандо еще и заработал пенальти. Арбитр матча Игорь Пасхал без колебаний указал на точку, но здесь снова вмешался VAR. Оказывается, что до нарушения правил у бразильца был минимальный офсайд. Пенальти был отменен, а команды отправились в раздевалку при счете 3:0 в пользу донецкого клуба.

Исход матча был практически предрешен. Поэтому после перерыва Роберто Де Дзерби провел сразу две замены, выпустив на поле вместо Марлона и Фернандо свежих Исмаили и Мудрика. «Шахтер» же продолжал играть в свое удовольствие. Его атаки следовали одна за другой и на 55-й минуте вновь в центре внимания оказался Педриньо. После передачи справа от Додо он в касание пробил по воротам и попал в перекладину. Еще раз верхняя планка каркаса ворот выручила вратаря «Зари» через пять минут, когда уже удар слева нанес Мудрик. Мяч отскочил к Додо, но тот пробил чуть выше ворот.

У гостей было совсем немного шансов поразить ворота Трубина, но помог им забить сам «Шахтер». На 63-й минуте грубо ошибся на своей половине поля Бондарь, который буквально подарил мяч Гладкому. Форвард «Зари» этой возможностью воспользовался сполна, четко переиграв голкипера.

Но горняков такой неприятный эпизод вовсе не остановил, а еще больше раззадорил. Они продолжили атаковать и на 71-й минуте Тете с передачи Марлоса головой в четвертый раз заставил соперников начинать с центра поля. Через пять минут он же отличным ударом с линии штрафной снова поразил цель, но гол отменил VAR из-за офсайда, который был у Мудрика. Зато на 80-й минуте у хозяев поля при завершении очередной атаки все было сделано и правильно, и красиво. Тете теперь был в роли ассистента, а Сикан эффектно забил мяч пяткой.

Но и это еще было не все. Уже в компенсированное арбитром время Тете с передачи Исмаили установил окончательный счет на табло - 6:1.

Вот такой удачной получилась репетиция «Шахтера» перед игрой Лиги чемпионов с «Реалом». А у «Зари» осталось больше вопросов, чем ответов. Ведь им в ближайший четверг тоже предстоит провести очень важный матч Лиги конференций с болгарским ЦСКА.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Шахтер» – «Заря» – 6:1

Фернандо (11, 36), Педриньо (28), Тете (71, 91), Сикан (80) – Гладкий (63)

Громов (13), Аллахяр (90)

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко (Витао, 76), Марлон (Исмаили, 46), Бондарь, Додо, Майкон, М.Антонио, Марлос, А.Патрик (Сикан, 76), Педриньо (Тете, 64), Фернандо (Мудрик, 46).

«Заря»: Мацапура, Снурницын, Вернидуб (Имереков, 20), Цвек, Казаков, Назарина (Фаворов, 46), Булеца (Лунев, 84), Громов (Овусу, 72), Гладкий, Аллахяр, Шахаб (Кристиан, 72).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА