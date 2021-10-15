В центральном поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» разгромил луганскую «Зарю» со счетом 6:1.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур.
«Шахтер» – «Заря» – 6:1
Фернандо (11, 36), Педриньо (28), Тете (71, 91), Сикан (80) – Гладкий (63)
Громов (13), Аллахьяр (90)
«Шахтер»: Трубин, Матвиенко (Витао, 76), Марлон (Исмаили, 46), Бондарь, Додо, Майкон, М.Антонио, Марлос, А.Патрик (Сикан, 76), Педриньо (Тете, 64), Фернандо (Мудрик, 46).
«Заря»: Мацапура, Снурницын, Вернидуб (Имереков, 20), Цвек, Казаков, Назарина (Фаворов, 46), Булеца (Лунев, 84), Громов (Овусу, 72), Гладкий, Аллахьяр, Шахаб (Кристиан, 72).
Обзор матча
1:0. Первый гол Фернандо
2:0. Гол Педриньо
3:0. Второй гол Фернандо
3:1. Гол Гладкого
4:1. Первый гол Тете
5:1. Гол Сикана
6:1. Второй гол Тете
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
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