11-й тур
Шахтер Донецк
6 : 1
Заря
15.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Заря – 6:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11 тура УПЛ

  • 15.10.2021 19:38
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  • 1 комментарий
Шахтер – Заря – 6:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В центральном поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» разгромил луганскую «Зарю» со счетом 6:1.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Шахтер» – «Заря» – 6:1

Фернандо (11, 36), Педриньо (28), Тете (71, 91), Сикан (80) – Гладкий (63)

Громов (13), Аллахьяр (90)

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко (Витао, 76), Марлон (Исмаили, 46), Бондарь, Додо, Майкон, М.Антонио, Марлос, А.Патрик (Сикан, 76), Педриньо (Тете, 64), Фернандо (Мудрик, 46).

«Заря»: Мацапура, Снурницын, Вернидуб (Имереков, 20), Цвек, Казаков, Назарина (Фаворов, 46), Булеца (Лунев, 84), Громов (Овусу, 72), Гладкий, Аллахьяр, Шахаб (Кристиан, 72).

Обзор матча

1:0. Первый гол Фернандо

2:0. Гол Педриньо

3:0. Второй гол Фернандо

3:1. Гол Гладкого

4:1. Первый гол Тете

5:1. Гол Сикана

6:1. Второй гол Тете

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
80' ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
71' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
63' ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
36' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
28' ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Шахтер Донецк).
12' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ablabar1
    online
    ablabar1, 15.10.2021 20:26
    0
    Гол Педріньо положення поза грою. Під час дотику Фернандо, ближче до воріт Зорі знаходився тільки один гравець.
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