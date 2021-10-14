В пятницу, 15-го октября, состоится поединок одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.

В турнирной таблице соперников разделяет три очка: «Шахтер» занимает вторую позицию, а «Заря» идет на четвертом месте. Перед двухнедельным перерывом в чемпионате донецкий клуб сыграл в нулевую ничью с киевским «Динамо». Луганчане имеют в своем активе семиматчевую беспроигрышную серию. В предыдущем туре команда Виктора Скрипника обыграла черниговскую «Десну» со счетом 2:0. В четырех предыдущих очных противостояниях с «черно-белыми» донецкий клуб не смог одержать победу. Последний раз «горняки» обыгрывали «Зарю» в декабре 2019-го (2:1). В составе «Шахтера» результативными ударами тогда отметились Мораес и Марлос, а луганчане ответили голом Леднева.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря».