В пятницу 15 октября в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 11-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с луганской «Зарей».

«Шахтер»

Перед паузой, связанной с матчами сборных, «Шахтер» сыграл со своим главным конкурентом в борьбе за золотые медали киевским «Динамо». Та встреча завершилась вничью 0:0 и после этого главный тренер оранжево-черных Роберто Де Дзерби дал своим игрокам, которые не вызывались в различные сборные, аж пять выходных. И только в субботу 9 октября они снова приступили к работе.

Хотя вряд ли можно назвать такие тренировки полноценными. К тому же сложно сказать, в каком состоянии возвратились в команду «сборники». И здесь очень важно, кому отдаст предпочтение итальянский наставник, учитывая, что он уже нередко в нынешнем сезоне прибегал к ротации. Тем более, что впереди в ближайший вторник ключевой матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Конечно же, надо помнить и о турнирном положении «Шахтера» в Премьер-Лиги. Отставание горняков от действующих чемпионов страны пока сохранилось в три очка и дальше разбрасываться очками вовсе нежелательно. Надо хотя бы держаться от «Динамо» на расстоянии не больше одной победы. В противном случае поединок второго круга с киевлянами уже вообще может ничего не решать.

Интересно, что те же три очка, но теперь уже со знаком «плюс», отделяют сейчас донецкий клуб от луганской «Зари», встреча с которой, безусловно, станет центральной в предстоящем туре. Поэтому, думая о «Динамо», надо еще не забывать о том, чтобы сохранить за собой вторую позицию.

«Заря»

Для луганской команды игра с «Шахтером» тоже может рассматриваться как подготовка к матчу Лиги Европы с болгарским ЦСКА. Ведь и для «Зари» она, скорее всего, станет ключевой в плане борьбы за евровесну. А провести две встречи подряд на высоком уровне очень сложно. Возможно, чем-то придется пожертвовать.

Если сравнивать с «Шахтером», то у луганчан тоже не было на тренировках ряда игроков, которых вызывали в сборные. Но их было гораздо меньше. В этом плане у Виктора Скрипника было небольшое преимущество над своим коллегой. Впрочем, выбор исполнителей у него не такой уж широкий. Да еще предстоящую игру из-за дисквалификации пропустит один из основных полузащитников Хомченовский.

Добавлю, что после неудачного старта в самом начале сезона (два поражения в трех поединках), «Заря» набрала хороший ход и в семи следующий матчах одержала пять побед (три из них подряд) при двух ничьих.

Статистика встреч

Вот уже четыре матча кряду «Шахтер» никак не может выиграть у «Зари». Дважды была зафиксирована ничья - 0:0 и 2:2. И два раза успеха добивались футболисты луганского клуба с одинаковым счетом 1:0. Именно с таким результатом завершилась последняя очная встреча соперников в феврале нынешнего года, кстати, в Киеве на НСК «Олимпийский». Тогда победный гол у «Зари» в меньшинстве и в компенсированное время забил Иванисеня.

Всего же соперники сыграли в чемпионатах Украины 46 матчей. «Шахтер» выиграл 36, «Заря» - 7 и еще три раза команды сыграли вничью.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Витао, Марлон, Корниенко, М.Антонио, Майкон, Тете, Марлос, Педриньо, Сикан



«Заря»: Мацапура, Снурницын, Руфати, Имереков, Фаворов, Цвек, Назарина, Кочергин, Громов. Булеца, Аллахьяр

15 октября, пятница