11-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Заря
15.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер - Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Четыре игры подряд в Премьер-Лиге горняки не могут победить луганскую команду

  • 14.10.2021 20:25
  • 806 просмотров
  • 22 комментария
Шахтер - Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер

В пятницу 15 октября в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 11-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с луганской «Зарей».  

«Шахтер»

Перед паузой, связанной с матчами сборных, «Шахтер» сыграл со своим главным конкурентом в борьбе за золотые медали киевским «Динамо». Та встреча завершилась вничью 0:0 и после этого главный тренер оранжево-черных Роберто Де Дзерби дал своим игрокам, которые не вызывались в различные сборные, аж пять выходных. И только в субботу 9 октября они снова приступили к работе.

Хотя вряд ли можно назвать такие тренировки полноценными. К тому же сложно сказать, в каком состоянии возвратились в команду «сборники». И здесь очень важно, кому отдаст предпочтение итальянский наставник, учитывая, что он уже нередко в нынешнем сезоне прибегал к ротации. Тем более, что впереди в ближайший вторник ключевой матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».  

Конечно же, надо помнить и о турнирном положении «Шахтера» в Премьер-Лиги. Отставание горняков от действующих чемпионов страны пока сохранилось в три очка и дальше разбрасываться очками вовсе нежелательно. Надо хотя бы держаться от  «Динамо» на расстоянии не больше одной победы. В противном случае поединок второго круга с киевлянами уже вообще может ничего не решать.  

Интересно, что те же три очка, но теперь уже со знаком «плюс», отделяют сейчас донецкий клуб от луганской «Зари», встреча с которой, безусловно, станет центральной в предстоящем туре. Поэтому, думая о «Динамо», надо еще не забывать о том, чтобы сохранить за собой вторую позицию.

«Заря»

Для луганской команды игра с «Шахтером» тоже может рассматриваться как подготовка к матчу Лиги Европы с болгарским ЦСКА. Ведь и для «Зари» она, скорее всего, станет ключевой в плане борьбы за евровесну. А провести две встречи подряд на высоком уровне очень сложно. Возможно, чем-то придется пожертвовать.  

Если сравнивать с «Шахтером», то у луганчан тоже не было на тренировках ряда игроков, которых вызывали в сборные. Но их было гораздо меньше. В этом плане у Виктора Скрипника было небольшое преимущество над своим коллегой. Впрочем, выбор исполнителей у него не такой уж широкий. Да еще предстоящую игру из-за дисквалификации пропустит один из основных полузащитников Хомченовский.

Добавлю, что после неудачного старта в самом начале сезона (два поражения в трех поединках), «Заря» набрала хороший ход и в семи следующий матчах одержала пять побед (три из них подряд) при двух ничьих.  

Статистика встреч

Вот уже четыре матча кряду «Шахтер» никак не может выиграть у «Зари». Дважды была зафиксирована ничья - 0:0 и 2:2. И два раза успеха добивались футболисты луганского клуба с одинаковым счетом 1:0. Именно с таким результатом завершилась последняя очная встреча соперников в феврале нынешнего года, кстати, в Киеве на НСК «Олимпийский». Тогда победный гол у «Зари» в меньшинстве и в компенсированное время забил Иванисеня.

Всего же соперники сыграли в чемпионатах Украины 46 матчей. «Шахтер» выиграл 36, «Заря» - 7 и еще три раза команды сыграли вничью.      

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Витао, Марлон, Корниенко, М.Антонио, Майкон, Тете,  Марлос, Педриньо, Сикан
 
«Заря»: Мацапура, Снурницын, Руфати, Имереков, Фаворов, Цвек, Назарина, Кочергин,  Громов. Булеца, Аллахьяр

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15 октября, пятница

«Шахтер» – «Заря»
Киев. НСК «Олимпийский». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ШАХТЕР - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр:
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    online
    Умник, 14.10.2021 21:34
    +2
    Интересная игра ожидается
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 14.10.2021 21:25
    +2
    Funny___Cat, 14.10.2021 21:24
    Шо снова пропустишь ?
    Мамка кошелёк надежно прячет ?
    позорник ,думать это не твоё
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 14.10.2021 21:18
    +2
    Funny___Cat, 14.10.2021 21:17
    Я вот думаю, а зачем вы себя всегда за разных людей выдать пытаетесь ? Типо чтобы показать что шахтёр более популярный клуб ?
    Ты думаешь
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 14.10.2021 21:13
    +2
    Funny___Cat, 14.10.2021 21:12
    Федя беги сразу жалуйся
    Или ты сначала проминусишь со всех своих 50 АК-о-в?
    Федя это кто? твоя девушка?
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 21:11
    +2
    Funny___Cat, 14.10.2021 20:38
    Удачи Заре, Киев с вами!
    И завтра поддержит вас не хуже чем в Запорожье поддерживают ваши болельщики
    Вообще по игре нынешняя Заря выступает непредсказуемой, может как и проиграть в одну калитку так и дать бой
    Надеюсь на второй вариант, и что у Скрипника есть план!
    сортирщик, ты и за Зенит со Спартаком болел бы против шахты, ты же такое.
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 14.10.2021 21:03
    +2
    Funny___Cat, 14.10.2021 20:38
    Удачи Заре, Киев с вами!
    И завтра поддержит вас не хуже чем в Запорожье поддерживают ваши болельщики
    Вообще по игре нынешняя Заря выступает непредсказуемой, может как и проиграть в одну калитку так и дать бой
    Надеюсь на второй вариант, и что у Скрипника есть план!
    позорник ,ты уже новый аккаунт создал надолго ?
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 14.10.2021 21:57 (изменен)
    +1
    Ветка Шахтера, а половина комментов от одного закомплексованного дренамовского сельского бедного неудачника))
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 14.10.2021 21:33
    +1
    Нехватка концентрации внимания приводит к тому, что человек чего-то не замечает и попадает в глупую ситуацию.
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 14.10.2021 21:21
    +1
    zepofriends, 14.10.2021 21:13
    у него уже давно атрофировалось чувство стыда. у него как у хомячка три желания, пожрать, посрать и сдохнуть, больше оно ничего не может испытывать.
    жалкая у него жизнь
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 14.10.2021 21:20
    +1
    Funny___Cat, 14.10.2021 21:19
    На матч пойдёшь завтра ?
    Позорник,так ты подумай
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 14.10.2021 21:15
    +1
    Funny___Cat, 14.10.2021 21:13
    Форевка, игра шахтёра и спартака это как союз жабы и гадюки , я конечно был бы в замешательстве какой сорт 💩 хуже
    Но позвал бы тебя и ты бы рассказал , ты же эксперт в этом вопросе
    Тебя всегда все унижают унижение это твоё хобби ?
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 21:13
    +1
    Expert, 14.10.2021 21:03
    позорник ,ты уже новый аккаунт создал надолго ?
    у него уже давно атрофировалось чувство стыда. у него как у хомячка три желания, пожрать, посрать и сдохнуть, больше оно ничего не может испытывать.
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 14.10.2021 21:02
    +1
    2-0
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 14.10.2021 21:50
    0
    Интересно Вернидуб будет играть
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 14.10.2021 21:44
    -2
    Ничья 1-1
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 14.10.2021 21:13
    -2
    zepofriends, 14.10.2021 21:11
    сортирщик, ты и за Зенит со Спартаком болел бы против шахты, ты же такое.
    Форевка, игра шахтёра и спартака это как союз жабы и гадюки , я конечно был бы в замешательстве какой сорт 💩 хуже
    Но позвал бы тебя и ты бы рассказал , ты же эксперт в этом вопросе
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 14.10.2021 21:19
    -3
    Expert, 14.10.2021 21:18
    Ты думаешь
    На матч пойдёшь завтра ?
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 14.10.2021 21:17
    -3
    Expert, 14.10.2021 21:15
    Тебя всегда все унижают унижение это твоё хобби ?
    Я вот думаю, а зачем вы себя всегда за разных людей выдать пытаетесь ? Типо чтобы показать что шахтёр более популярный клуб ?
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 14.10.2021 21:14
    -3
    Expert, 14.10.2021 21:13
    Федя это кто? твоя девушка?
    Никто , в том то и дело что никто , 50 аккаунтное никто
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 14.10.2021 20:38 (изменен)
    -3
    Удачи Заре, Киев с вами!
    И завтра поддержит вас не хуже чем в Запорожье поддерживают ваши болельщики
    Вообще по игре нынешняя Заря выступает непредсказуемой, может как и проиграть в одну калитку так и дать бой
    Надеюсь на второй вариант, и что у Скрипника есть план!
    Ссылка
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